Domnevni organizator brutalnih ropov zavrača obtožbe

Kot poročajo mediji, Jelenu okrožna državna tožilka Jasna Leskošek v dveh obtožnicah očita, da je bil vodja, organizator in glavni informator združbe, ki so jo policisti prijeli sredi februarja lani. Obtožen je vpletenosti v štiri rope v hudodelski družbi, grozi mu do 15 let zapora.

Jelen, ki na sojenje prihaja iz pripora, se je sprva s tožilstvom pogajal o priznanju krivde, a dogovora ni bilo. Nato je na predobravnavnem naroku zahteval izločitev dokazov, povezanih s prisluhi. Sodišče je njegove zahteve pravnomočno zavrnilo.

Ob začetku sojenja je nato v prebranem zagovoru zanikal očitke o vpletenosti v dogajanje in dejal, da je obtožnica zoper njega konstrukt in izmišljotina. Vztraja, da ima alibi, da vseh članov hudodelske združbe iz obtožnice niti ne pozna in da ga omenjena druščina niti ni preveč marala.

"Res je, da sem dvakrat zanje prodal zlato, a sem jim tudi povedal, da me za to ne potrebujejo. Tega, kar navaja obtožnica, nisem storil in zavračam vse očitke, saj nikoli nisem ničesar organiziral, niti jim nisem priskrbel kap, rokavic ali orožja. Za vse, kar se je dogajalo, so odgovorni drugi. In res se grozno sliši, kaj vse so počeli. Sam nisem nikogar ustrahoval, vsi oškodovanci se mi smilijo in žal mi je za to, kar se jim je dogajalo. Pravzaprav sem jezen, da me obtožnica prikazuje kot vodjo tolpe," je po navedbah Dnevnika na sodišču zatrdil Jelen.

Kot je dodal, je v času pripora slišal od drugih pripornikov, da naj bi se preostali člani druščine dogovorili, da ga bodo v primeru, če bo šlo kaj po zlu, omenjali kot glavnega organizatorja ropov.

"Da nisem bil vpleten v rope, dokazuje tudi dejstvo, da na kraju ropov niso našli mojih sledi DNK. Pred ropi sem delal v Ameriki, kjer sem dobro zaslužil. Zato tudi nisem imel razloga, da bi v Sloveniji počel takšne stvari, kot se mi očita sedaj v obtožnici," je po poročanju Večera še povedal v zagovoru, v nadaljevanju pa ni želel odgovarjati na vprašanja tožilstva in obrambe.

Sojenje Jelenu se bo nadaljevalo aprila, ko bodo kot priče zaslišali tudi oškodovance.

Preostala peterica polnoletnih soobdolžencev je že pravnomočno obsojena, saj so se vsi pokesali in s tožilstvom podpisali sporazum o priznanju krivde.Denis Mihalićbo tako v zaporu na Dobu 14 let in devet mesecev, njegov bratLeon Mihalićštiri leta in devet mesecev, Aleksander Levec devet let in deset mesecev, Simeun Filipović dve leti in dva meseca, Tim Lampret pa dve leti in tri mesece.

V združbi je bila tudi mladoletnica, zoper katero pa poteka ločeno tajno sojenje.

Otroku med ropom grozili in ga ustrahovali

Kot je februarja lani povedal prvi mož celjskih kriminalistov Damijan Turk, so prvi rop izvršili novembra 2017 na območju Celja. Odnesli so zlatnino in gotovino v vrednosti več kot 28.000 evrov. Priča ropu je bil otrok, ki so mu grozili, da je razkril, kje je družina hranila dragocenosti, je dejal Turk.

V drugem ropu, prav tako v Celju, so januarja lani odnesli 1500 evrov gotovine, še isti mesec pa so družini v Velenju ukradli za 10.000 evrov zlatnine. Pri ropu na območju Žalca so v začetku februarja lani roparji odnesli še za več kot 50.000 evrov zlatnine in denarja.

V Žalcu oropali družino in jo pretepali

Med ropom v Žalcu so po navedbah policije grozili celi družini, v kateri so bili trije otroci, stari od enega do 12 let. Člane družine so pretepali, pa tudi streljali v hiši in pred hišo, kjer so ranili psa.