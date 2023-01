Domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana krivde ni priznal

Kadivcu očitajo, da je bil vodja slovenske celice in organizator delovanja mreže v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe za trgovanje z drogo, pridobival je nove člane, sodeloval pri ustanavljanju družb, ki so bile krinka za kriminalno dejavnost, in odločal tudi o delitvi dobička, je očitke danes povzel okrožni državni tožilec Marko Godec .

Sodnik pričakuje, da se bodo predlogi za izločitev dokazov v okviru dokaznega postopka še dopolnjevali. Meni, da mu o obsežnih predlogih za izločitev dokazov ni treba odločiti pred glavno obravnavo in da lahko tudi na takšen način obtoženim zagotovi pošteno sojenje, pri čemer je izpostavil, da je več obtoženih v priporu že dolgo.

Za glavno obravnavo, ki se bo začela z zagovori, je Bromše sicer že razpisal več datumov od januarja do maja. Sojenje pa bo potekalo pred sodnim senatom.

Od aretacije domnevnih članov slovenske celice Kavaškega klana, ki izvira iz Črne gore, je minilo že več kot leto in pol, obtožnica pa je bila vložena novembra 2021. Predobravnavni naroki so se na ljubljanskem okrožnem sodišču začeli tik pred koncem lanskega leta. 22 obtoženih obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.