Domžalčan skušal uničiti staro pirotehniko in se pri tem huje poškodoval

Center za obveščanje poroča, da je v bližini balinišča v Bukovčevi ulici na Viru pri Domžalah nekaj po 16.30 občan skušal uničiti staro pirotehniko, ki pa je pri tem eksplodirala in ga huje poškodovala. Prvo pomoč so mu nudili bližnja stanovalka in domžalski gasilci, reševalci pa so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, je 77-letni moški po do sedaj zbranih obvestilih na travniku kuril ogenj, pri tem pa vanj vrgel neznano eksplozivno telo, po vsej verjetnosti petardo. Kljub hudim poškodbam naj njegovo življenje ne bi bilo ogroženo, med dogodkom pa v bližini ni bilo drugih oseb, so sporočili.

Policisti o okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.