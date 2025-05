Dopolnila jih je 18, napihala 1,2 in trčila v semafor

Kranjski policisti so obravnavali 18-letno voznico začetnico, ki je z avtomobilom iz smeri Kranja proti Naklu na Polici trčila v semafor. Voznica je imela 1,2 promila alkohola v krvi, policisti nadaljujejo s postopkom. Izsledili so tudi pijanega voznika, ki je bežal pred policisti in mu odredili pridržanje do 12 ur.