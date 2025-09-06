Dostavljalca hrane obračunala z moškim in njegovim avtomobilom

Pretep se je zgodil v petek okoli 12. ure v Šiški, pred nakupovalnim centrom Aleja. Neznanca, kot je razvidno iz posnetkov, dostavljalca hrane, sta pristopila do vozila in začela pretepati moškega.
Ta se je zatekel v bližnji lokal, napadalca pa sta nato poškodovala še njegovo vozilo in se s kraja odpeljala z motorjem. Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, je napadeni moški utrpel telesne poškodbe in poiskal zdravniško pomoč.
Policisti še zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja, ter izvajajo ukrepe za izsleditev obeh osumljencev. O vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili iz PU Ljubljana.
