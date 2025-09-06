Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Dostavljalca hrane obračunala z moškim in njegovim avtomobilom

Ljubljana, 06. 09. 2025 22.13 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.H. , M.V.
Komentarji
0

Pred ljubljanskim nakupovalnim centrom Aleja se je zgodil pretep, v katerem sta dostavljalca hrane najprej pretepla moškega, nato pa še obračunala z njegovim vozilom.

Pretep se je zgodil v petek okoli 12. ure v Šiški, pred nakupovalnim centrom Aleja. Neznanca, kot je razvidno iz posnetkov, dostavljalca hrane, sta pristopila do vozila in začela pretepati moškega.

Ta se je zatekel v bližnji lokal, napadalca pa sta nato poškodovala še njegovo vozilo in se s kraja odpeljala z motorjem. Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, je napadeni moški utrpel telesne poškodbe in poiskal zdravniško pomoč.

Poškodovani avtomobil pred Alejo
Poškodovani avtomobil pred Alejo FOTO: Bralec

Policisti še zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja, ter izvajajo ukrepe za izsleditev obeh osumljencev. O vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili iz PU Ljubljana.

Naslednji članek

Kje je Nika?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215