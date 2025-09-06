Dostavljalca hrane obračunala z moškim in njegovim avtomobilom

Pretep se je zgodil v petek okoli 12. ure v Šiški, pred nakupovalnim centrom Aleja. Neznanca, kot je razvidno iz posnetkov, dostavljalca hrane, sta pristopila do vozila in začela pretepati moškega.

Ta se je zatekel v bližnji lokal, napadalca pa sta nato poškodovala še njegovo vozilo in se s kraja odpeljala z motorjem. Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, je napadeni moški utrpel telesne poškodbe in poiskal zdravniško pomoč.