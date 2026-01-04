Dostavljalcu želel plačati z večjim bankovcem, namesto hrane dobil udarce

Dogodek so preiskali koprski policisti. Po njihovih ugotovitvah je občan prišel v spor z dostavljacem hrani, ker naj bi imel za plačilo samo večji bankovec, dostavljavec pa ni imel denarja za vračilo.

Moški nato hrane ni želel prevzeti, nakar sta se sprla, dostavljavec hrane pa naj bi občana fizično napadel, porival in udaril ter brcnil, ko je ta že padel na tla. Zatem je pobegnil. Policisti preiskujejo kaznivo dejanje nasilništva, so še sporočili s PU Koper.