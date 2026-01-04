Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Dostavljalcu želel plačati z večjim bankovcem, namesto hrane dobil udarce

Koper, 04. 01. 2026 11.20 pred 1 uro 1 min branja 49

Avtor:
M.V.
Dostava hrane

Občan je v Kopru naročil dostavo hrane, ki pa se je sprevrgla v spor zaradi plačila z večjim bankovcem. Vse se je končalo z udarci in prijavo na policijo.

Dogodek so preiskali koprski policisti. Po njihovih ugotovitvah je občan prišel v spor z dostavljacem hrani, ker naj bi imel za plačilo samo večji bankovec, dostavljavec pa ni imel denarja za vračilo. 

Moški nato hrane ni želel prevzeti, nakar sta se sprla, dostavljavec hrane pa naj bi občana fizično napadel, porival in udaril ter brcnil, ko je ta že padel na tla. Zatem je pobegnil. Policisti preiskujejo kaznivo dejanje nasilništva, so še sporočili s PU Koper.

pretep dostava hrana

Umrl je priznani vinar Miha Istenič

Vlak trčil v avto, ki je obstal na tirih. Voznica lažje poškodovana

KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kor22
04. 01. 2026 13.42
sigurno ni bil wolt. tam moraš napisat koliko maš gotovine tako lahko pol dostavljelc zavrne če nima
Odgovori
-1
0 1
Davorin Trstenjak
04. 01. 2026 13.33
Pa saj to je ultra stari trik dostavljalcev, zlasti pri starejših, nemočnih strankah in upokojencih, ki praviloma naročajo po povzetju, saj siceršnjih načinov plačila niso vešči, na vratih pa potem nesramno: "Kaj nimaš točno?! Nemam kaj, da ti vrnem!!! Kaj zdaj da naredimo?! U p....u materinu?!" Ti dostavljalci pričakujejo, da bodo razliko zmeraj pokasirali kot napitnino, si preplačilo po dostavi menjali, razliko pa seveda v svoj žep. Apetiti so medtem očitno že do te mere zrasli, da naročnika zdaj še prebutajo.
Odgovori
+5
6 1
kor22
04. 01. 2026 13.38
ja ne rabiš mu z 100 plačat, mej normalen znesek, al pa javi da maš samo 100 ali 200 v celem prej ko naročiš
Odgovori
+1
2 1
komandos
04. 01. 2026 13.27
Če bi mene napadel iz njega naredim štajerske koline za posladek pa še krvavice de de
Odgovori
+2
6 4
devlon
04. 01. 2026 13.26
Ne uporabljam gotovine
Odgovori
+2
4 2
a res je
04. 01. 2026 13.25
Mogoče je hotel naročnik hrane priti zastonj do hrane. Če naročiš hrano za 10 evrov, ponujaš pa bankovec za 200 evrov kaj naj naredi dostavljavec. Sigurno pa ni prav, da je prišlo do fizičnega obračuna.
Odgovori
+7
9 2
Banion
04. 01. 2026 13.17
težava je s tem denarjem, na bankomatu skoraj ne dobiš manjših bankovcev, samo pedesetake ali stottake. Dosavljavec naj ima pos terminal in lahko plačaš se kartico. Še poštarji so se kljub okorelosti pošte malo modernizirali.
Odgovori
+7
9 2
Šumsko voče
04. 01. 2026 13.12
Dostavljalec pa črni🤮
Odgovori
+10
11 1
Morgoth
04. 01. 2026 13.17
Zato se pri woltu ne naroča!
Odgovori
+4
5 1
Free_Palestine
04. 01. 2026 13.07
Kdo je dostavil hrano zdravnik ali znanstvenik?
Odgovori
+15
15 0
Morgoth
04. 01. 2026 12.59
Dostavljalec iz Indije.
Odgovori
+15
17 2
a res je
04. 01. 2026 13.27
Enkrat se je vozilo zadaj na prtljažniku kolesa škatlo, sicer prazno, in sem srečal skupino teh. So me gledali kot bi me hoteli ubiti. Verjetno so mislili, da jim odžiram delo.
Odgovori
+1
2 1
Con-vid 1984
04. 01. 2026 12.55
Ne naročam hrane, že dolgo ne.....enostavno ne morem več gledat uvoženih **ic na kolesih.
Odgovori
+17
20 3
Naiskreni
04. 01. 2026 13.26
saj majo dovolj svojih, ne rabijo slovencev.. 🤣🤣
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1854475
04. 01. 2026 12.55
Za kolk je pa naroču? Dva evra pa pol, tri EUR?
Odgovori
+0
5 5
maestrija
04. 01. 2026 13.22
kaj pa dobiš za 3 eur?
Odgovori
+0
1 1
kr en 123
04. 01. 2026 12.50
V ustavo bodo zapisali pravico do gotovine... sedaj morajo še aneks izglasovati, da v velikih apoenih... wolt mora nositi s sabo 2 torbi... eno s hrano in drugo z drobižem...
Odgovori
-3
9 12
PuntaChristo
04. 01. 2026 12.54
Dejstvo je, da je to bilo nekaj druga, ker na Woltu se plača vnaprej, kot ku****.
Odgovori
+1
5 4
IQ190oRmore
04. 01. 2026 12.58
Niti ne, imaš opcijo tudi gotovinskega plačila ob dostavi. Plačaš dostavljalcu z gotovino.
Odgovori
+12
12 0
kor22
04. 01. 2026 13.41
jka mapk napišeš koliko imaš gotovine, tako lahko dostavljalec zavrne če nima za vrnit
Odgovori
0 0
Open Mind
04. 01. 2026 12.50
Vsekakor ni prav, da ga je udaril. Lahko bi imel terminal, vsekakor pa ne more imeti za vsakega pametnjakoviča po 500€ drobiža.
Odgovori
+15
17 2
Pajo_36
04. 01. 2026 12.49
Joooj eden sedaj neki naredi, pa so krivi vsi ! Ja a ni Wolt tak da se plača prek aplikacije?? še vedno pa pravim: pošljite vse une k nimajo slovenskega državljanjstva domov. Boste vidl, kaj bo. Ok, ena dostava ne bo trpela, ker je pač ne bo, pa boste mogoče sami mogl kaj narest, al pa celo dvignit svoje lene r... in it v gostilno sami po hrano. A še ne štekate, da kapitalizem potrebuje določeno število ljudi na dnu, da lahko sploh deluje? Mi se obnašamo po ekonomski logiki, kjer smo vsi, od človeka, do narave izključno samo za profit in ne za to, kar je dobro za družbo ! Naj Janša naredi eksperiment, in sicer vsa dovoljenja za delo prekliče, tujci grejo domov, pa da vas vidim pol. No, naša firma se takrat zapre. Kaj bi bilo z ostalimi industrijskimi izvoznimi firmami v SLO? Ja, delale bi na polovici ali pa tretjini, se pravi ne bi bilo izvoza, profitov in tako dalje...Kdo pa nam dela tukaj vsaj pri nas v nočnih izmenah v vročih proizvodnjah? Seveda en Aleš Novak ja...
Odgovori
+8
13 5
mackon08
04. 01. 2026 13.12
Pajo_36 če pa teh prišlekov, ki delajo za drobiž ne bi bilo bi naši bili dostojno plačani. Težko razumet?
Odgovori
+7
7 0
JApajaDAja
04. 01. 2026 12.47
bankomati so včasih "talali" po 10,20,50 €-danes hočeš 50, 100...in dobiš samo en bankovec....kam med prazniki "na menjavo"? v prvi kafič...tam tudi nimajo "drobiža".....nauk:kuhaj sam ali bodi lačen ali nabutan.....
Odgovori
+7
12 5
Kimberley Echo
04. 01. 2026 13.16
Potem izpelješ dva dviga, 1x za 70 in še 1x za 30 eurov. Sicer je to 2x provizija, a imaš denar manjših apoenov.
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
04. 01. 2026 12.45
raznašalec tupašiććev kader
Odgovori
-3
3 6
but_the_ppl_are_retarded
04. 01. 2026 12.45
Na obali je pa še pozimi hot.
Odgovori
+13
13 0
enajstdvanajst1
04. 01. 2026 12.41
mutlikultura je dobra
Odgovori
+0
5 5
Masturbator
04. 01. 2026 12.38
Najslabsi so WOLT! Podobno izkusnjo sem imel v LJ!
Odgovori
+5
6 1
Letnik 1964
04. 01. 2026 12.33
naj nosijo s seboj terminal za plačilo, danes je to simpl lahko tudi na fonu in ni predrago, ko bo pa naslednjič naletel na pravega....pa nekaj časa ne bo dostavljal...
Odgovori
+13
16 3
Letnik 1964
04. 01. 2026 12.34
je pa tudi stranka bu...lj vedno maš približno toliko € pripravljenih...
Odgovori
+1
5 4
but_the_ppl_are_retarded
04. 01. 2026 12.46
Preglama, da poleg gotovine v ustavo dodamo še točni znesek.
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425