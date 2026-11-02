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Črna kronika

Dovoljena hitrost 25, s predelanim mopedom dosegel kar 96 km/h

Ljubljana, 02. 11. 2026 08.25 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
V.L.
Predelan moped

Policisti so na območju Medvod pri nadzoru cestnega prometa ustavili voznika kolesa z motorjem, ki ima dovoljeno največjo konstrukcijsko hitrost 25 km/h, na preizkusu hitrosti na valjih pa je dosegel hitrost kar 96,6 km/h.

Kolo z motorjem je bilo zaseženo, zoper mladoletnega voznika pa je bil podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani, so sporočili iz PU Ljubljana.

Kot opozarjajo, je takšna hitrost za moped izjemno nevarna. Predelava, ki omogoča bistveno višjo hitrost, ne pomeni, da je vozilo temu tudi prilagojeno glede drugih tehničnih lastnosti in varnosti.

Dodajajo še, da pri takšni hitrosti lahko že majhna napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. Vozniki mopedov so med ranljivejšimi udeleženci cestnega prometa, saj jih pred posledicami trčenja ne varuje karoserija, kot jo imajo osebni avtomobili. Posledice padca ali trčenja so zato lahko zelo hude, še posebej pri visokih hitrostih. Ob tem poudarjajo, da predelani mopedi ne ogrožajo le svojih voznikov, temveč tudi druge udeležence v cestnem prometu, zlasti pešce in kolesarje ter druge voznike.

Policisti bodo tudi v prihodnje izvajali nadzore nad vozniki mopedov, pri čemer bodo posebno pozornost namenjali tehnični brezhibnosti vozil, nedovoljenim predelavam in spoštovanju cestnoprometnih predpisov. Ob ugotovljenih kršitvah bodo ustrezno ukrepali.

Predelan moped
Predelan moped
FOTO: Policija

Pomembna je tudi odgovornost staršev

Policija apelira tudi na starše in skrbnike mladostnikov, ki uporabljajo mopede. Kot so zapisali, je pomembno, da vedo, kakšno vozilo njihov otrok vozi, ali je tehnično brezhibno in ali ustreza predpisanim pogojem za udeležbo v cestnem prometu. Zanimanje za tehnične predelave, preizkušanje največje hitrosti in dokazovanje pred vrstniki se lahko hitro sprevržejo v nevarno ravnanje, ki ima lahko nepopravljive posledice.

Starši naj se z otroki odkrito pogovorijo o tveganjih prehitre vožnje in jim jasno sporočijo, da predelave, ki omogočajo preseganje dovoljenih hitrosti, niso nedolžna zabava. Odgovornost za varnost mladih se začne tudi doma, z zgledom, pogovorom in doslednim preverjanjem vozila, ki ga otrok uporablja.

Ob tem pa pozivajo vse voznike mopedov: ne tvegajte svojega življenja in življenja drugih zaradi hitrosti. Moped ni namenjen dokazovanju, kdo lahko vozi najhitreje, temveč varnemu in odgovornemu vključevanju v cestni promet.

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KOMENTARJI2

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Gregor Zavec
02. 11. 2026 09.45
Takih je ničkoliko. Naj bo čimveč takih kontrol, mopede stran pobrat, mulce pa morajo starši doma porihtat. Vse se začne doma. Mogoče bo koga spametovalo.
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0 0
Deathstar
02. 11. 2026 09.34
V šreder z njim.... pa očka naj plača lepo kazen...
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+2
2 0
totnhem
02. 11. 2026 09.24
Danes otroci nimajo več STAARŠEEV ampak so njegovi najboljši prijatelji.
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+2
2 0
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