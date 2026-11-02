Dovoljena hitrost 25, s predelanim mopedom dosegel kar 96 km/h

Kolo z motorjem je bilo zaseženo, zoper mladoletnega voznika pa je bil podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani, so sporočili iz PU Ljubljana.

Kot opozarjajo, je takšna hitrost za moped izjemno nevarna. Predelava, ki omogoča bistveno višjo hitrost, ne pomeni, da je vozilo temu tudi prilagojeno glede drugih tehničnih lastnosti in varnosti.

Dodajajo še, da pri takšni hitrosti lahko že majhna napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. Vozniki mopedov so med ranljivejšimi udeleženci cestnega prometa, saj jih pred posledicami trčenja ne varuje karoserija, kot jo imajo osebni avtomobili. Posledice padca ali trčenja so zato lahko zelo hude, še posebej pri visokih hitrostih. Ob tem poudarjajo, da predelani mopedi ne ogrožajo le svojih voznikov, temveč tudi druge udeležence v cestnem prometu, zlasti pešce in kolesarje ter druge voznike.