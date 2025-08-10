Dovoljeni čas vožnje presegel za več kot 18 ur, nato povzročil nesrečo

V petek popoldan se je na gorenjski avtocesti v bližini izvoza s počivališča Jesenice zgodila prometna nesreča. Ta se je po podatkih Policije zgodila zaradi nepravilnega premika 22-letnega voznika vlečnega vozila s polpriklopnikom, ki je trčil v avtomobil drugega voznika.

Kranjski policisti so med postopkom ugotovili, da je 22-letnik v zakonsko določenem roku za kontrolo tahografa in voznikove kartice zlorabil svojo voznikovo kartico. Na ta način je zatajil podatke, si skrajšal tedenski počitek za več kot 12 ur in v dveh zaporednih tednih presegel dovoljen skupni čas vožnje za več kot 18 ur.

Državljan Bosne in Hercegovine je vlečno vozilo s polpriklopnikom vozil za hrvaško podjetje.

Za povzročitev prometne nesreče so mu policisti izdali globo v višini 120 evrov, za vse ostale kršitve po Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih pa v višini 4000 evrov. Globo so izdali tudi za pravno osebo, in sicer v višini 11.450 evrov.