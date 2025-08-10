Svetli način
Dovoljeni čas vožnje presegel za več kot 18 ur, nato povzročil nesrečo

Jesenice, 10. 08. 2025 10.14 | Posodobljeno pred 1 uro

22-letni voznik vlečnega vozila s polpriklopnikom je z zlorabo voznikove kartice zatajil podatke, si skrajšal tedenski počitek za več kot 12 ur in v dveh zaporednih tednih presegel dovoljen skupni čas vožnje za več kot 18 ur. Na slovenski avtocesti je nato v petek popoldan trčil v avtomobil drugega voznika. Zaradi vseh prekrškov so policisti vozniku in podjetju, za katerega dela, izdali globe v skupni vrednosti 15.570 evrov.

V petek popoldan se je na gorenjski avtocesti v bližini izvoza s počivališča Jesenice zgodila prometna nesreča. Ta se je po podatkih Policije zgodila zaradi nepravilnega premika 22-letnega voznika vlečnega vozila s polpriklopnikom, ki je trčil v avtomobil drugega voznika.

Prometna nesreča na gorenjski avtocesti
Prometna nesreča na gorenjski avtocesti FOTO: PU Kranj

Kranjski policisti so med postopkom ugotovili, da je 22-letnik v zakonsko določenem roku za kontrolo tahografa in voznikove kartice zlorabil svojo voznikovo kartico. Na ta način je zatajil podatke, si skrajšal tedenski počitek za več kot 12 ur in v dveh zaporednih tednih presegel dovoljen skupni čas vožnje za več kot 18 ur.

Državljan Bosne in Hercegovine je vlečno vozilo s polpriklopnikom vozil za hrvaško podjetje.

Za povzročitev prometne nesreče so mu policisti izdali globo v višini 120 evrov, za vse ostale kršitve po Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih pa v višini 4000 evrov. Globo so izdali tudi za pravno osebo, in sicer v višini 11.450 evrov.

prometna nesreča policija
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BroNo1
10. 08. 2025 12.13
+1
Verjamem, da bodo to kazen poravnali??
ODGOVORI
1 0
branko-r
10. 08. 2025 12.04
+2
kaj takega v Avstriji ne bi bilo mogoče
ODGOVORI
2 0
Mclaren
10. 08. 2025 12.00
+4
Več policije na ceste!
ODGOVORI
4 0
Hribovito2020
10. 08. 2025 12.10
+2
Povejte kje najdemo policiste, 15 let jih že primanjkuje
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
10. 08. 2025 11.57
-1
Potem je pa kriva vlada (vse dosedanje vlade), ker ni na AC več pasov.
ODGOVORI
1 2
Bananistanec
10. 08. 2025 11.57
+5
Ko bi imeli beli kombiji raznih Bolgarov in Romunov take kartice, bi ugotovili da vsaj 38 ur na dan vozijo
ODGOVORI
5 0
Pikopiko
10. 08. 2025 11.39
+5
To je stalna praksa. sam policije ni nikjer samo občasno kakšna kontrola. Policaji pa popisuje razne zmigavce in podobno, ker navadni policaji na postajah se ne upajo izrekat tako velikih glob oz. imajo komandirji naveze.
ODGOVORI
6 1
galeon
10. 08. 2025 11.22
+8
In takih voznikov tovornih vozil je pri nas še mnogo. Gnilo lena policija pa ne naredi nič. Pa tako se napihujejo pri preventivi in stokajo ko so smrtne žrtve na cestah. Nesposobni totalno.
ODGOVORI
11 3
Smotko2
10. 08. 2025 11.28
+1
Policija je totalno kadrovsko podhranjena at to pa nobeden ne vidi. Naj zagotovijo policistom boljše plače, uvedejo benificiran staž nazaj ipd. Policisti odhajajo zajebava jih pa politika pa vsi ko majo 5min cajta pol se pa folk sprašuje kje so. Ja ni jih... pa nisem policist ampak če maš skoraj vsak dan zaradi dela opravka z njimi vidiš dejansko stanje.
ODGOVORI
5 4
laky71
10. 08. 2025 11.34
+0
Po lokalnih cestah preverjajo pasove, telefone, alkohol, so pač inkasanti domačega naroda, tam kjer so pa posledice najhujše pa jih ni, tujci delajo kaj hočejo.
ODGOVORI
5 5
Valkidžija
10. 08. 2025 12.09
Zakaj pa bonificiran delovni čas? Jaz delam v steklarni več kot 35 let, od tega 25 let na štiri izmenskem turnusu. Izračunajte koliko je bilo nočne izmene, koliko predelanih praznikov in vikendov, ko bi lahko šel kam z otroki pa sem moral na šiht. Otroci so zrasli, jaz pa še vedno tolčem štiri izmene in niti dneva bonifikacije. Zakaj pa bi jo moral imeti policaj ali pa rudar?. Vsak se je sam odločil za službo z vsemi slabimi in dobrimi stvarmi. Policaja na primer komplet izšola in obleče država, to pomeni mi davkoplačevalci. In potem bi imeli še bonifikacijo. Kot sem že omenil, nihče ni bil prisiljen opravljati svoj poklic, pač pa je to bila njegova odločitev.
ODGOVORI
0 0
Protoc
10. 08. 2025 11.20
+5
Naslov zavaja kot vedno, ko zavajajo.
ODGOVORI
6 1
