Drage 'brezplačne vinjete' že na pohodu

Nagradne igre, ki radodarno ponujajo vinjete, se že tradicionalno pojavljajo na družabnih omrežjih takoj, ko je znana barva vinjete za naslednje leto, opozarjajo na SI-CERT v okviru nacionalnega programa ozaveščanja Varni na internetu. Na Facebooku so že konec novembra opazili stran Brezplačna vinjeta 2019, ki spodbuja k sodelovanju v nagradni igri za brezplačno vinjeto. Gre za lažno igro, so prepričani:"Namen goljufov je, da uporabniki množično delijo objavo, saj s tem v zelo kratkem času zberejo ogromno število všečkov, ki jih kasneje lahko prodajo najboljšemu ponudniku. Facebook časovnice zavedenih uporabnikov pa postanejo brezplačna oglasna tabla za njegove oglase."

Še krajšo pa lahko potegnejo 'izžrebanci', ki jim prevaranti pošljejo zasebno sporočilo z vsebino: "Čestitamo, v nagradni igri ste bili izžrebani in ste zadeli brezplačno vinjeto. Da bi prejeli nagrado, morate na telefonsko številko 6888 poslati sms z vsebino PSC kupim 50. Prejeli boste kodo, ki jo sporočite nam!" Uporabniki, ki se razveselijo, da jih je končno doletela sreča, pa so na koncu razočarani. Ne le, da nagrade ne prejmejo, ampak s tem sporočilom začnejo postopek za nakup predplačniške kartice PaySafeCard v vrednosti 50 evrov. "Ko kodo sporočijo goljufom, jo ti takoj vnovčijo, žrtev pa na Facebook strani zablokirajo, tako da ta ne more več komentirati in na prevaro opozoriti druge. Tako izžrebanci lahko ostanejo brez vinjete in brez 50 EUR," so pojasnili na SI-CERT

Lažni oglasi za cenejšo vinjeto so popularni tudi v sms sporočilih. Lansko leto so na SI-CERT obravnavali več primerov prijav, s prejetimi sms sporočil za nakup vinjete s popustom. "Povezava v sporočilu je vodila na spletno stran, preko katere naj bi bil možen nakup nekaterih izdelkov, med drugim tudi vinjete s 50-odstotnim popustom. Navedena je bila zgolj telefonska številka, ki pa spada med premijske številke (skupina 090), na katere je klic precej dražji od klica na navadne telefonske številke. Tudi na ta način vinjete s popustom ne dobite, je pa vaš mesečni telefonski račun lahko precej višji, kot običajno," so razložili.