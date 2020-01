Drago zaupanje: za vozila, ki jih ni prejel, odštel več kot 50 tisoč evrov

Koprski kriminalisti so zaradi suma goljufije decembra ovadili 57-letnega Celjana, je danes sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec, ki je razkrila tudi podrobnosti dogajanja.

Začelo se je pred nekaj meseci, ko je 57-letnik z območja Kopra spoznal omenjenega Celjana, ki se ukvarja s prometom in popravili motornih vozil. Ta je postopno pridobil njegovo zaupanje, nato pa mu je v nakup ponudil več različnih vozil iz tujine, ki naj bi se iz različnih razlogov prodajala po nižji ceni, kot je bila sicer vrednost vozila. Prepričal ga je, da mu bo vozila ne le pripeljal iz tujine, ampak mu poškodovana tudi popravil, zato mu je Koprčan v različnih zneskih skupno plačal nekaj več kot 50 tisoč evrov.

Ker pa Celjan svojih obljub ni izpolnil, od oškodovanega pa je ves čas zahteval še dodatne zneske denarja, s prejemom katerih je pogojeval popravila, je slednji postal sumničav in dogajanje naznanil policiji.

Policijska uprava Koper je v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana osumljencu zasegla iskano vozilo, na katerem osumljeni dejansko ni opravil dogovorjenih popravil, zasegli so mu tudi že demontirane dele.

Kot omenjeno, so ga decembra nato ovadili, grozi pa mu zaporna kazen od enega do osmih let. "V tej konkretni zadevi kriminalisti Policijske uprave Koper nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov, obenem pa občane opozarjamo na ustrezne samozaščitne ukrepe pri poslih z motornimi vozili, predvsem pri nabavi rabljenih vozil v tujini in popravilu le teh, kot tudi pri izročanju gotovinskih plačil. Svetujemo poslovanje z zanesljivimi in preverjenimi subjekti ter po možnosti z uporabo preverljivih načinov plačil," je še dodala Leskovčeva.