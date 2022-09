Drama pri Piranu: 23-letnik padel s čolna, slednjega 'ukrotili' šele policisti

Primorske policiste so v ponedeljek popoldan, nekaj po 16.30, obvestili, da je pred mandračem v Piranu nekdo padel z gliserja, čoln pa se vrti brez nadzora. Po prvih podatkih je voznik čolna, 23-letnik iz Ajdovščine, spregledal val, zato je padel s plovila. Na kraj so takoj odšli policisti in obe plovili, P-08 in P-16.

Patrulja s plovilom P-16 je priplula do gumenjaka in se z desnim bokom poskušala nasloniti na njegov bok, da bi ustavila čoln oziroma da bi se član posadke lahko vkrcal na plovilo in prevzel nadzor. S PU Koper so sporočili, da so plovilo dejansko ustavili policisti s plovilom P-16, potem pa je eden od policistov skočil na plovilo in ga fizično ugasnil. Pri tem se je plovilo P-16 poškodovalo in je trenutno neplovno.

Policisti so na kraju ugotovili, da upravitelj gumenjaka v morju ni bil poškodovan, iz morja ga je rešil ribič. 23-letnik ima sicer dovoljenje za plovbo, znakov kaznivega dejanja pa tudi niso ugotovili.