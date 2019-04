Med skokom iz letala sta se jima zapletli padali

Nesreča se je zgodila v ponedeljek ob 11.30, ko so nad bovškim letališčem potekali organizirani skoki s padalom iz letala. Omenjena tujca, 28-letni državljan ZDA in 34-letni državljan Argentine sta poletela v skupini desetih padalcev. Pri skoku iz letala oziroma med spuščanjem s padalom proti letališču pa se jima je zaradi nepazljivosti pripetila nezgoda.

Kot je sporočil predstavnik novogorišče policijske uprave Dean Božnik, sta približno sto metrov nad tlemi izvajala manever spremembe smeri leta, pri čemer pa sta si prišla preblizu. Zapletla sta se s kupolama obeh padal in začela strmoglavljati proti tlom, a sta na srečo s potegi vrvic uspela padali še pravočasno ločiti.

Kljub temu sta se zaradi prehotrega in sunkovitega pristanka na travnati površini poškodovala. Američan je utrpel predvidoma lažje poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v avstrijski Beljak, medtem ko se huje poškodovani argentinski državljan zdravi v šempetrski bolnišnici.

Policisti pri preiskavi niso našli elementov kaznivega dejanja ali prekrška in so izključili tujo krivdo, je še sporočil Božnik. O zadevi so obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo.

Na kraju nesreče so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec, ki so tujcema nudili prvo pomoč, nato pa ju je ma kraju pregledal še zdravnik ZD Tolmin.