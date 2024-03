Drama v Brežicah končana, nevarnosti za okolico ni več

Na območju Brežic je potekala policijska akcija, v eni od stanovanjskih hiš se je namreč nahajal moški, ki je imel pri sebi orožje. Na kraju so posredovali policisti specialne enote in pogajalci, širše območje pa so varovali policisti PU Novo mesto. Kot je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto Alenka Drenik , je bilo posredovanje Policije zaključeno okoli 2.30 ure zjutraj. Storilca so prijeli, pri tem pa ni bil nihče poškodovan. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Prve informacije o posredovanju in ugotovitvah kriminalistične preiskave bodo predstavili na izjavi za javnost.

Kaj se je dogajalo?

Domnevno oborožen moški naj bi popoldne, nekaj po 15. uri, prišel v lekarno pri brežiškem Lidlu. Po pripovedovanju domačinov naj bi iz lekarne nagnal ljudi, nato naj bi tudi sam odšel ven, pred lekarno ustrelil dvakrat ali trikrat v zrak, potem pa odšel v bližnjo domačo hišo, kjer se je zabarikadiral.

Na kraj so prišli policisti in pogajalci. Ti so skušali z moškim najprej stopiti v stik preko telefona, a naj bi pogovor zavračal. Zato so ga k predaji začeli pozivati preko zvočnika. Na kraj naj bi pripeljali tudi njegovega sina, ki ga je pozval k predaji, a moški za zdaj to možnost zavrača. Med pogajanji naj bi celo dvakrat ustrelil proti policistom, ki pa so se pogajali iz varnega policijskega oklepnika.

Cesta v okolici hiše, kjer živi moški, šlo naj bi za 62-letnika, je bila zaprta, policija pa v bližino ni spustila nikogar. Nad hišo je krožil policijski dron, opaziti je bilo mogoče tudi ostrostrelce. Pripadnikom specialne enote in pogajalcem so pomagali tudi policisti iz Brežic in Novega mesta.