Drevenšku v ponovljenem sojenju za trojni umor kazen 30 let zapora

Tokrat pa je ptujsko sodišče odločilo, da Drevenška obsodi na kazen zapora 30 let ter mu s tem prisodilo milejšo sankcijo kot na prvotnem sojenju, ko ga je sodišče obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, a so višji sodniki zaradi nezakonitosti sodbe okrožnemu sodišču naložili ponovno sojenje. Za vsak umor mu je dosodilo 29 let zaporne kazni ter še dodatna štiri leta za zanemarjenje in surovo ravnanje z mladoletno osebo. Skupna enotna kazen: 30 let.

V prvem sojenju je sodni senat pod vodstvom Marjana Strelca Silvu Drevenšku izrekel dosmrtno zaporno kazen, kar je bila najdaljša zaporna kazen v slovenskem sodnem sistemu doslej. A je bila sodba po presoji višjih sodnikov nezakonita, saj je o njej odločalo šest namesto pet sodnikov. Zato so prvostopenjskemu sodišču naložili ponovno sojenje pred novim senatom. Znova so bili zaslišani izvedenci, ki pa vztrajajo pri tem, da obtoženi ni moril v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Sodni senat pod vodstvom sodnice Katje Kolarič je Drevenška spoznal za krivega očitkov, da je na predlanski božič na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril partnerko, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta. Vse tri žrtve je s kuhinjskim nožem večkrat zabodel, nato pa sedel v avtomobil in se mirno odpeljal stran.

Obtožnica je Drevenšku očitala, da je 25. decembra 2020 na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril nekdanjo partnerko, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta. Tožilstvo je vztrajalo pri očitku umora, saj naj bi obtoženi storil grozovito dejanje iz močnega sovraštva, maščevanja in koristoljubja, da bi se izognil preteči delitvi premoženja po razhodu s partnerko.