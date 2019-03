Drevo pod seboj pokopalo 54-letnika

V soboto, 30. marca, ob 14.55 je bil OKC Policijske uprave (PU) Maribor obveščen, da se je na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica, v kraju Božje, zgodila nesreča pri delu, v kateri je drevo pokopalo eno osebo.

Na kraj so bili takoj napoteni policisti in druge pristojne službe. Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil in preiskavo primera ugotovili, da je 54-letni državljan Slovenije v gozdu na območju Božjega podiral drevesa. Pri tem je med podiranjem drevesa nanj padla veja, ki ga je tako poškodovala, da je za posledicami na kraju umrl.

Policisti bodo o zadevi obvestili pristojno državno tožilstvo.