'Driftanje' v okolici Maribora: policija išče objestne voznike

V soboto, 8. avgusta, se je skupina voznikov vozila na relaciji od Jurovskega Dola - Malne - Jakobskega Dola - Pesniškega Dvora proti kraju Vosek.

Vozniki so večkrat, predvsem na območju cestnih križišč, namerno sunkovito speljevali in zavirali, s tem pa povzročali izgubo oprijema in zdrsavanje koles vozil. Vozila so tako bočno drsela, izpod pnevmatik pa se je kadil dim.

V navedeni skupini sta bila dva audija R8 črne barve, eno vozilo znamke BMW črne barve ter eno rdeče, poleg tega pa še VW golf sive barve.

Policija vse morebitne očividce in udeležence v prometu, ki so bili 8. avgusta na omenjeni lokaciji priča dogodkom ali pa so bili zaradi nevarne vožnje ogroženi, poziva, da se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor. Lahko tudi pokličejo na telefonsko številko 02 450 20 30 oz. na anonimni telefon Policije 080 1200. Pokličejo lahko tudi na 113.