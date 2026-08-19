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Črna kronika

'Driftanje' v okolici Maribora: policija išče objestne voznike

Maribor, 19. 08. 2026 16.21 pred 1 uro 1 min branja 30

Avtor:
M.S.
Driftanje

Mariborski policisti preiskujejo sum storitve več cestnoprometnih prekrškov in nevarne vožnje s športnimi vozili višjega cenovnega razreda. Skupina voznikov je 8. avgusta divjala in 'driftala' v okolici Maribora. Zaradi razjasnitve okoliščin Policija vse, ki so bili priča dogajanju, poziva, naj se zglasijo na policijski postaji.

V soboto, 8. avgusta, se je skupina voznikov vozila na relaciji od Jurovskega Dola - Malne - Jakobskega Dola - Pesniškega Dvora proti kraju Vosek.

Vozniki so večkrat, predvsem na območju cestnih križišč, namerno sunkovito speljevali in zavirali, s tem pa povzročali izgubo oprijema in zdrsavanje koles vozil. Vozila so tako bočno drsela, izpod pnevmatik pa se je kadil dim.

V navedeni skupini sta bila dva audija R8 črne barve, eno vozilo znamke BMW črne barve ter eno rdeče, poleg tega pa še VW golf sive barve.

Policija vse morebitne očividce in udeležence v prometu, ki so bili 8. avgusta na omenjeni lokaciji priča dogodkom ali pa so bili zaradi nevarne vožnje ogroženi, poziva, da se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor. Lahko tudi pokličejo na telefonsko številko 02 450 20 30 oz. na anonimni telefon Policije 080 1200. Pokličejo lahko tudi na 113.

maribor preiskava policija driftanje

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KOMENTARJI30

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r h
19. 08. 2026 18.02
Ogroženi javite se 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
19. 08. 2026 17.40
Ko bo država naredila kakšno stezo za drifanje ali dirkanje, tega ne bo na ulicah, do takrat je pa bolje da se ne vtikate in raje stran poglejte, ker tako zahojene in zavožene države ni nikjer na zemlji.
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-1
1 2
Vojko Kos
19. 08. 2026 17.57
IN ZAKAJ JE TO POTREBNO?! 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Odgovori
0 0
Vojko Kos
19. 08. 2026 17.58
Odselite se!!!!!!!
Odgovori
0 0
Mclaren
19. 08. 2026 17.31
Če bi bilo več policije na cestah, jih ne bi sedaj iskali.
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+1
2 1
Bananistanec
19. 08. 2026 17.28
Vsi taki avti so že vizuelno prepoznavni v čem je problem
Odgovori
+1
2 1
19. 08. 2026 17.22
Ne ajat pa jih boste dobili…
Odgovori
+0
1 1
Lažnivimediji
19. 08. 2026 17.21
sam gaaaaaaaaas
Odgovori
-1
1 2
Martinkrpan
19. 08. 2026 17.12
A od bližnjih, mimoidočih... ni nihče nič videl, slišal? Še najmanj policija. Sredi lepega dne pa jih bo z radarji dovolj
Odgovori
-1
0 1
cekinar
19. 08. 2026 17.09
a si noben ni od prijaviteljev zapomnil totih registrskih tablic?tile modeli ki driftajo itak majo namesto številk na tablicah kake besede,kot npr.MB GHOST,PO BRZINI,LJ UBICA,...In podobno,tak da bi si jih morali z lahkoto zapomnit.
Odgovori
+0
2 2
znitloh Binladen
19. 08. 2026 17.07
Ponoci dvijajo in nobenga policista, zjutraj ob 6 ko gres v sluzbo pa racunajo tistih 15-20 km vec kot po tekocem traku
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+4
4 0
Bolfenk2JeLeviLenuh
19. 08. 2026 17.06
Pa v opis dodajte še vsaj, da gre za vozila stara nad 15 let...
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+5
5 0
vigyNo1
19. 08. 2026 16.59
1 teden nazaj driftanje tudi v semaforskem križišču pred Acroni-em !
Odgovori
+0
1 1
vigyNo1
19. 08. 2026 16.58
Ta z Golfom je mal težko driftal
Odgovori
+2
3 1
wsharky
19. 08. 2026 16.56
a nezakonitega poseka 8mih zdravih kostanjev po naročilu aktualnega župana maribora pa ne boste objavili?
Odgovori
+6
7 1
wsharky
19. 08. 2026 16.55
državljani, če jih najdejo, naj razložijo policiji od kot jim denar za tako drage avtomobile, s poštenim delom in delavsko plačo si ga ne moreš kupit, aja bodo rekli, kot Snežič, babica posodila
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+4
6 2
veneti
19. 08. 2026 16.49
dajmo že Balkance nazaj poslati sedaj je pa že vse skupaj en velik hec.
Odgovori
+3
4 1
bohinj je zakon
19. 08. 2026 16.49
Samo zabava.
Odgovori
+1
4 3
asdfghjklč
19. 08. 2026 16.48
Mislim, policija, zakaj se niste spomnili to dati v javnost šele čez 1 leto? 11 dni je premalo razmaka. Zaradi vaše počasnosti hujši kriminalci po sloveniji delujejo že iz drugega kontinenta, ker v tem času 10x obkrožijo Zemljo.
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+2
3 1
Odgovorno
19. 08. 2026 16.46
Ce ne najdejo lopovov, ki pokradejo milijone tudi tu nimajo sans
Odgovori
+3
4 1
Odgovorno
19. 08. 2026 16.48
Vsem na oceh seveda, s prsti kazejo en na druzga in pricajo proti njim.
Odgovori
0 0
Artechh
19. 08. 2026 16.32
Samk v okolici maribora? Kje mi zivimo…
Odgovori
+5
5 0
Artechh
19. 08. 2026 16.33
Bolj se drzis pravil bolj te je* sistem. Namesto obatno
Odgovori
+5
6 1
Volodimir Z.
19. 08. 2026 16.31
Kje pa je bila policija 8. avgusta?
Odgovori
+7
7 0
wsharky
19. 08. 2026 16.55
delo od doma :)
Odgovori
+1
1 0
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