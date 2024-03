Droga v poštnih pošiljkah: konoplja, kokain, MDMA

Finančna uprava je v zadnjega pol leta zasegla 20 poštnih pošiljk, ki so vsebovale prepovedane droge, in sicer v skupni količini 38 kilogramov. Ob tem pojasnjujejo, da nadzora nad blagom, ki se pošilja prek pošte, izvajajo, ker se ob razmahu spletnega nakupovanja prav to pogosto zlorablja za poskuse vnosa in iznosa prepovedanih substanc.

"Ugotovitve iz zadnjega obdobja, ko smo v večjem številu poštnih pošiljk odkrili prepovedane substance oziroma droge, potrjujejo pomembnost usmerjenega nadzora z uporabo analize tveganja ter ostalih metod in tehnologij za odkrivanje prepovedanih substanc v pošiljkah," so poudarili. in dodali, da pri tem tesno sodelujejo tudi s Policijo.

Trgovina s prepovedanimi substancami in s tem povezani organizirani kriminal namreč postajata vedno bolj resen in pereč problem v državah Evropske unije, tudi v Sloveniji.