Med hišno preiskavo našli 165 sadik in dva kilograma posušene konoplje

Policisti Policijske postaje Medvode so v torek, 5. novembra, na območju Medvod na podlagi uredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opravili hišno preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, sporočajo s PU Ljubljana.

Med hišno preiskavo so odkrili 165 sadik prepovedane konoplje, približno dva kilograma posušene konoplje in injekcijsko brizgalko z neznano smolnato snovjo. Pri tem je policija, poleg prepovedane droge, zasegla tudi pripomočke za gojenje droge – luči, ventilatorje, prezračevalni sistem. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.