Drugi razstreljen bankomat v tem tednu, tokrat v Novem mestu

Intenzivna kriminalistična preiskava poteka, kriminalisti in policisti pa izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Neznanci so razstrelili že tretji bankomat v mesecu dni.

V Ljubljani v mesecu dni razstreljeni trije bankomati

V sredo zgodaj zjutraj je tudi prebivalce Dravelj prebudila eksplozija. Neznanci so razstrelili bankomat ob trgovini na Sojerjevi ulici. Pred 14 dnevi pa so neznanci razstrelili bankomat na Parmski cesti, pred tednom dni so uničili tudi bankomat na Jakčevi ulici.