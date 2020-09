Druga plat zgodbe: 'Ne maska, povod za pretep je bilo ravnanje varnostnika'

Kot je povedala, sta s partnerjem tik pred vstopom v trgovino ugotovila, da imata v otroškem vozičku samo eno masko. " Rekla sem mu, naj si da masko gor, jaz se bom pa zakrila s puloverjem. Če me bodo spustili naprej, me bodo, če ne, bo šel pa sam, " pripoveduje. Ko sta stopila v trgovino, je njen partner segel z roko v predalček po masko, a je z vozičkom že naredil par korakov. " V tistem trenutku je varnostnik prišel do njega z zelo arogantnim odnosom v smislu: 'Daj si takoj masko gor, ne brez maske!' Partner ga je pogledal in rekel, da bo. Naredil je še dva koraka, v tistem pa je varnostnik prvič zgrabil voziček in ga začel vleči nazaj. Tega v nobenem primeru ne bi smel storiti, saj je bil v njem dva meseca star dojenček. Partner ga je odrinil z roko, prijel voziček in rekel: 'Lepo prosim, če pustite otroka pri miru.' V tistem je varnostnik izgubil kontrolo in začel kričati: 'Zdaj bomo klicali policijo!' Rekla sem jima, dajmo se umiriti, in partnerju rekla, da greva drugam. "

To je le eden v vrsti napadov, ki so jih deležni varnostniki, je za oddajo SVET povedal direktor fizičnega varovanja pri Sintalu Davor Pajk. Po njegovih besedah so varnostniki v zadnjem času primorani poklicati policijo tudi pet do desetkrat na dan.

Kot še pravi naša sogovornica, je k njima pristopilo več ljudi, ki so rekli, da so videli, kaj se je zgodilo in kako je prišlo do pretepa, na njuni strani je bil celo varnostnik, ki je priskočil na pomoč. K družini je pristopila tudi varnostnica in vprašala, ali je z otrokom vse v redu. Prosila sta jo, naj pokliče policijo. " Policista, ki sva jima povedala, kaj se je zgodilo, sta rekla, da se je incident zgodil, ker nisva imela mask. Midva pa sva rekla: 'Maske je treba nositi, to je res, ampak, ali se zavedate, da je nekdo ravnokar prevrnil dvomesečnega otroka v vozičku?' Povod za to je bil, da moj partner še ni imel maske na ustih. Dobro. Najina napaka. A v tem primeru sploh ni šlo za nošenje ali nenošenje maske. V fizični obračun ni vodilo nenošenje maske, ampak postopanje varnostnika ," je opozorila.

Obrnila sta se, da bi zapustila trgovino in se napotila proti izhodu trgovskega centra. " Varnostnik pa je začel hoditi za nama in govoril: 'Kličem policijo, kličem policijo.' Na to se sploh nisva več odzvala. Takrat pa je partnerja od zadaj z roko udaril v obraz. Razbil mu je očala, iz nosa se mu je ulila kri. Partner se je obrnil, še vedno je držal voziček, varnostnik pa je zgrabil voziček za ročaj pri strani, ga povlekel in prevrnil na tla. Hvala bogu je bil otrok pripet v lupinici, da ni padel ven, saj bi se verjetno pri tem udaril v glavo. Partner ga je odrinil, potem pa se je zgodil tisti incident, ki se šteje kot fizični obračun ."

Da se je varnostnik na tak način spravil na otroka in na družino, je po njenih besedah nedopustno. "Verjetno bi se drugače odzvala, če bi partnerja samo prijel in potegnil – kljub temu da je tudi to prekoračitev pooblastil. Ne bi bila pristaš tega, da bi se uporabila kakršnakoli sila. A to se v nobenem primeru ne bi smelo zgoditi. Že dotikanje vozička in ljudi – v primeru, da nič ne ogroža tvojega življenja, je huda prekoračitev pooblastil. Bi si pa seveda želela, da se to sploh ne bi zgodilo," je poudarila.

Navedbe, da je varnostnika odpeljal rešilec, je komentirala z besedami, da je "gospod sam poklical rešilca". "Šel se je preobleč, nato pa se je sprehodil iz trgovskega centra in se usedel v rešilca." Njen partner je v pretepu utrpel nekaj modric in prask, a zdravniške pomoči ni poiskal.

Pojasnila je tudi, da stoji za dejanji svojega partnerja, saj se je v tistem trenutku odzval tako, kot bi se vsak starš. "Ko hočeš zaščititi svojega otroka, narediš vse. Ko sem videla, da voziček pada po tleh, sem najprej otrpnila, potem pa sem stekla k njemu. In ko sem zaslišala, da otrok joka, sem si po eni strani mislila hvala bogu, da joka, da je živ, po drugi strani pa sem upala, da je v redu. Za zdaj kaže, da je bilo to samo od šoka in ne od udarca. Smo pa v kontaktu s pediatri."

Povedala je tudi, da se bosta še danes posvetovala z odvetnikom, odšla na policijo in podala kazensko ovadbo proti varnostniku in varnostni službi. "Zadeva ne bo ostala skrita in pometena pod preprogo, ker do takih incidentov, takega postopanja in prekoračitve pooblastil ne sme prihajati," je še dejala, varnostnika pa označila za mentalno nestabilno osebo.