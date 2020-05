Drugi dan maratona nadzora hitrosti 555 prekoračitev, največ v naseljih

Drugi dan maratona nadzora hitrosti so policisti izvedli še en 12-urni poostreni nadzor, tokrat na območju policijskih uprav Novo mesto, Celje, Murska Sobota in Nova Gorica, na ostalih policijskih upravah pa so se policisti nadzoru pridružili ob rednem delu. Policisti so tako včeraj, 21. maja 2020, ugotovili 555 prekoračitev hitrosti. V dvodnevnem nadzoru so policisti tako obravnavali skupaj 1.082 kršitev, lani, ko je podoben nadzor potekal le en dan na vseh upravah hkrati, pa 862 kršitev.

Od 555 prekoračitev hitrosti so policisti obravnavali:

- 100 kršitev na cestah izven naselja

- 34 na avtocestah in hitrih cestah ter

- 421 v naseljih

Od tega so 419 voznikov obravnavali na kraju, 136 lastnikom vozil pa bodo poslana obvestila o kršitvah oziroma plačilni nalogi.

Na območju PU Murska Sobota so v četrtek ugotovili 74 prekoračitev hitrosti, od tega 62 kršitev v naselju in 12 na avtocesti. Najvišja hitrost voznika osebnega avtomobila v naselju je bila 87 kilometrov na uro. Zaradi prevelike hitrosti so 72 kršiteljem izrekli globo, dvema pa opozorilo.

Na avtocesti so policisti izvajali tudi nadzor nad uporabo varnostnih pasov. Zabeležili so 68 kršiteljev, ki niso uporabili varnostnega pasu ali pa ga niso uporabili pravilno.

Nadzor so opravljali tudi policisti PU Koper. Z napovedanim poostrenim nadzorom so želeli spodbuditi k umirjanju prometa, še posebej zdaj, ko se je veliko otrok vrnilo v šole in vrtce. Koprski policisti so skupaj ugotovili 63 prekoračitev hitrosti, od tega so 42 voznikov ustavili. 35-krat so vozniki prekoračili hitrosti v naselju, 21-krat izven naselij, 7-krat pa na avtocesti. Kot ugotavljajo, se je večina voznikov omejitev držala, v primerih, ko so kršitelji prejeli globo, pa ni šlo za hujše prekoračitve hitrosti.

Policisti policijske uprave Nova Gorica so nadzor izvajali na 40 lokacijah. Zaznali so skupno 50 prekoračitev hitrosti. Velika večina ugotovljenih naselij je bila ugotovljenih v naseljih. Vseh kršiteljem so izdali plačilni nalog.