Družina ostala brez strehe nad glavo

Malo po 4. uri je na Teharju v občini Celje zagorelo ostrešje večstanovanjske hiše v velikosti 25 krat osem metrov. V stavbi, ki je v lasti župnije, je bilo šest ljudi, ki so se še pravočasno umaknili na varno in niso bili poškodovani.

Na kraju so posredovali gasilci PGE Celje, PGD Teharje, Ljubečna, Škofja vas in Trnovlje, ki so zaprli glavni plinski ventil, izklopili elektriko, požar omejili in pogasili. Zaradi poškodbe vodovodne napeljave so zaprli glavni ventil za vodo in pregledali območje požara.

Tako gasilci kot tudi župnik ocenjujejo, da je škoda ogromna. Podstrešno stanovanje, v katerem je zagorelo, je popolnoma uničeno. Družino so začasno nastanili v župnišče prav tako še enega stanovalca.