Družina po požaru na Beblerjevem trgu ostala brez vsega

Huje poškodovan naj bi bil lastnik stanovanja, v katerem je zagorelo, sosedje pa pravijo, da se zaradi hudih opeklin še vedno zdravi v bolnišnici.

Novinarka oddaje 24UR Staša Lozar se je pogovarjala z lastniki stanovanja, ki ga je požar, ki se je razširil iz spodnjega nadstropja, popolnoma uničil. Povedali so, da si bili v času požara v tujini in so se takoj po tem, ko so izvedeli, da je zagorelo, vrnili domov, kjer jih je pričakalo pogorišče.