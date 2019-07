Družini s petimi otroki v požaru pogorel hlev, devet telic in traktorja

Včeraj zvečer nekaj po 19. uri je v naselju Korpule v občini Šmarje pri Jelšah zagorelo ostrešje gospodarskega objekta v velikosti 60 X 20 metrov. Gasilci PGD Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh, Zibika, Mestinje, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Sladka gora in Pristava pri Mestinju so požar uspeli pogasiti in rešiti večino živine. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni veterinar, gasilci pa so ostali na požarni straži.