Družinska tragedija na Viču: prijeli storilca

40-letnega osumljenca kaznivega dejanja zoper življenje in telo so izsledili in prijeli na območju Viča. Pri prijetju se ni upiral in pri tem ni bil nihče poškodovan, so sporočili s PU Ljubljana. Odvzeli so mu prostost, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Motiv za dejanje še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Po do sedaj znanih podatkih je bil osumljenec v preteklosti do sedaj obravnavan za eno kaznivo dejanje z elementi nasilja. O vseh okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.