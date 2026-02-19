Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Družinska tragedija pri Ljutomeru: brata sta se sprla zaradi zemljišča

Globoka / Murska Sobota, 19. 02. 2026 13.09 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
79-letnik je mlajšega brata ustrelil pred njegovo hišo.

Policisti so bili včeraj obveščeni o mrtvem moškem v naselju Globoka. Šest ur pozneje so v okolici našli truplo še enega moškega. Kot so pojasnili kriminalisti, je 79-letnik pred stanovanjsko hišo ustrelil 73-letnega brata, nato si v bližini sodil sam. Povod za kaznivo dejanje umora in samomora je bil dolgotrajen spor zaradi zemljišča.

Policisti Operativno-komunikacijskega centra (OKC) Policijske uprave (PU) Murska Sobota so bili včeraj ob 13.20 obveščeni, da so reševalci Nujne medicinske pomoči pred stanovanjsko hišo v naselju Globoka našli mrtvega moškega.

Območje so zavarovali in pričeli z zbiranjem obvestil. Ugotovili so, da je bila smrt moškega posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo. "Na kraj je bila napotena ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije, hkrati sta bila obveščena okrožni državni tožilec in preiskovalni sodnik, ki sta v nadaljevanju prevzela ogled kraja kaznivega dejanja," je na novinarski konferenci pojasnil Robert Roudi, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto SKP PU Murska Sobota.

Kriminalisti so ugotovili, da je 73-letni moški umrl zaradi strelne rane. Nekaj pred 19. uro pa so v okolici – kakšnih sto metrov stran, na gozdni poti – našli še truplo drugega, 79-letnega moškega in ob njem kratkocevno orožje. Smrt druge osebe ni posledica kaznivega dejanja, so ob tem pojasnili na PU MS. Kriminalisti kaznivo dejanje tako obravnavajo kot umor in samomor.

Družinska tragedija v naselju Globoka.
Družinska tragedija v naselju Globoka.
FOTO: Vestnik Jure Kljajić

Motiv sicer še ni znan, a po dozdajšnjih izsledkih kaže, da je družinski tragediji botroval dolgotrajni, večletni spor zaradi zemljišča, neuradno zaradi služnostne poti. "Storilec ni imel orožne listine, predvidevamo, da je bilo orožje njegovo in ne kaže, da bi ga dobil od koga," je ob tem še pojasnil Roudi. Nekateri mediji so namreč poročali, da je 79-letnik brata ustrelil s pištolo, ki je sicer registrirana in za katero obstaja orožna listina, a da je ni posedoval sam in naj bi jo vzel vzel bližnjemu sorodniku. Roudi je to zanikal: "Po dosedaj zbranih obvestilih nič ne kaže na to, da bi jo od koga dobil."

Nobeden od bratov pred tem ni bil kaznovan, OKC je v zadnjih štirih oziroma petih letih prejel dva klica zaradi spora, a policija prijav v zvezi s tem ni prejela.

Brata sta bila sicer bližnja soseda.

79-letnik je mlajšega brata ustrelil pred njegovo hišo.
79-letnik je mlajšega brata ustrelil pred njegovo hišo.
FOTO: Vestnik Jure Kljajić

Zadnje kaznivo dejanje umora oziroma uboja so na območju PU Murska Sobota obravnavali v letu 2023, na območju celotne države pa lani – 20 ubojev in umorov, je še dejal Roudi.

Globoka družinska tragedija spor brata zemljišče policija

