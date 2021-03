Družinska tragedija v občini Šmarje pri Jelšah: 61-letnik ustrelil partnerko

Ob vstopu v hišo so našli hudo ranjenega 61-letnega storilca, ki se je ustrelil. Kljub hitremu nudenju pomoči je storilec poškodbam podlegel, so še zapisali v sporočilu za javnost. Več podrobnosti o dogodku bo znanih v današnji oddaji 24UR ZVEČER ob 22. uri.

Danes, okoli 17.30 ure, so bili celjski policisti obveščeni o novi družinski tragediji. Na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah je 61-letni moški ustrelil 57-letno partnerko. Operativno komunikacijski center je na kraj poslal več patrulj. "Policisti in reševalci, ki smo jim v izjemno nevarni situaciji zagotovili neprebojne jopiče, so pred stanovanjsko hišo našli žensko, ki je poškodbam na kraju podlegla. Moški pa se je po streljanju oborožen umaknil v hišo."

Gre za že drugi umor na območju PU Celje v manj kot tednu dni. V nedeljo je 36-letni moški, ki so ga celjski policisti v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in kršitev javnega reda in miru, do smrti zabodel mamo in poškodoval očeta, nato pa pobegnil s kraja dogodka.