Družinska tragedija v okolici Sevnice: moški umoril svojo partnerico

Kot poročajo Slovenske Novice, se je zgodila družinska tragedija, in sicer je moški umoril svojo partnerico. Tragični dogodek se je zgodil v hiši na Razborju pod Lisco.

Na PU Novo mesto so nam dogodek potrdili, več informacij pa bodo posredovali v kratkem.

Gre sicer za že drug takšen primer na tem območju. Konec novembra lani so bili novomeški policisti obveščeni o tem, da se je v Brestanici zgodil umor. Policisti so na kraju našli mrtvo 69-letnico in poškodovanega 79-letnika. Osumljenega so najprej zdravniško oskrbeli, nato pa ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora pridržali na policijski postaji. Pridržanje so nato prekinili in moškega še isto noč hospitalizirali v psihiatrični ustanovi.