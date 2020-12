Družinski spor v okolici Ptuja: umrle tri osebe

Okrog 16.30 so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da je prišlo v okolici Ptuja do družinskega spora. Umrle so vse tri žrtve, dve ženski in en moški. Policisti so odvzeli prostost 35-letniku, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Vse osebe so bile v sorodstvenem razmerju, so sporočili iz PU Maribor.



Na kraju sta že državna tožilka in preiskovalna sodnica. Kriminalisti PU Maribor nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo dogodka, zato bo več informacij znanih v prihodnjih dneh, so še dodali v izjavi za javnost.