Družinsko zabavo prekinili streli: moški umoril dve osebi, dejanje napovedal na Facebooku

Mesto Prilep v Severni Makedoniji je po družinski tragediji v šoku. Po prvih informacijah in izjavah prič, ki jih navajajo lokalni mediji, je v soboto okoli 15. ure oborožen moški vdrl v hišo v naselju Točila, kjer so se družinski člani zbrali na praznovanju, in začel streljati. Pri tem sta bila ubita dva člana družine – oče in njegov mladoletni sin.

Na kraj je prihitela specialna enota policije in poskušala vstopiti v hišo, takrat pa je moški odvrgel eksplozivno napravo in streljal še na ekipe, ki so poskušale obvladati situacijo.

Drama s talci se je končala malo po polnoči, ko si je osumljenec vzel življenje.

Ministrstvo za notranje zadeve in državno tožilstvo še nista objavila uradnih podatkov o motivih in okoliščinah, ki so privedle do dvojnega umora in samomora. Več informacij bo znanih pozneje.