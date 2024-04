Državljan BiH po avtocesti vozil z več kot tremi promili v krvi

Iz Policijske postaje Celje poročajo o vozniku tovornega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola po avtocesti. Ko so ga policisti ustavili izven naselja Dramlje, so ugotovili, da gre za državljana Bosne in Hercegovine, ki je imel v krvi več kot tri promile alkohola.

Voznika so pridržali in zoper njega podali obdolžilni predlog, za tak prekršek pa je predvidena globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.

Tudi na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem, so med vikendom obravnavali dva voznika osebnih vozil, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Eden je imel nekaj manj kot dve promili alkohola v krvi, drugi pa promil in pol. V obeh primerih je predvidena globa v višini 1200 evrov in sankcija 18 kazenskih točk.