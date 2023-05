Državljan Kosova 22-letno Ukrajinko silil v prostitucijo in jo tepel

Koprski kriminalisti so pred preiskovalnega sodnika pripeljali 24-letnega državljana Kosova, ki je 22-letno Ukrajinko z grožnjami silil v prostitucijo, kasneje pa jo je tudi večkrat udaril in brcnil. Za kaznivo dejanje prostitucije je zagrožena zaporna kazen od treh mesecev do petih let, za povzročitev lahkih telesnih poškodb bi ga lahko doletela denarna kazen ali pa zapor do enega leta, za nasilje v družini pa zaporna kazen do pet let.

Koprski kriminalisti so v noči iz 25. na 26. maj obravnavali kazniva dejanja zlorabe prostitucije, lahke telesne poškodbe in nasilja v družini. Ugotovili so, da je 24-letni državljan Kosova med 1. januarjem in 28. februarjem z grožnjo in preslepitvijo glede vračila navideznega dolga izkoriščal oškodovanko, 22-letno državljanko Ukrajine, in sicer tako, da jo je spodbudil k prostituciji.

20. maja jo je nato v hotelski sobi hotela v Portorožu večkrat udaril in brcnil, s tem pa ji je povzročil lahke telesne poškodbe. Ker je z 22-letnico, torej svojo zunajzakonsko partnerico, v družinski skupnosti grdo ravnal, jo pretepal oziroma z njo drugače boleče ali ponižujoče ravnal, ga bodo obravnavali tudi zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. Minuli petek so kriminalisti na naslovu prebivanja osumljenca na območju Ljubljane opravili tudi hišno preiskavo. Zasegli so več elektronskih naprav in nekaj listinske dokumentacije. Osumljenca so privedli pred preiskovalnega sodnika v Kopru, ta pa je zoper njega odredil pripor, so še sporočili s PU Koper.

V Republiki Sloveniji je za storitev:

- kaznivega dejanja Zlorabe prostitucije (po čl. 175/I KZ-1) zagrožena zaporna kazen v trajanju od treh mesecev do petih let,

- kaznivega dejanja Lahke telesne poškodbe (po čl. 122/I KZ-1) zagrožena denarna kazen ali z zapor do enega leta,

- kaznivega dejanja Nasilja v družini (po čl. 191/I KZ-1) zagrožena zaporna kazen v trajanju do petih let.