Državljan Romunije vozil v napačno smer

V petek ob okoli 4. ure zjutraj so bili policisti obveščeni o vožnji v nasprotno smer po štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Celju. Ugotovljeno je bilo, da je tujec, sicer državljan Romunije z osebnim vozilom in prikolico v krožišču na glavni cesti pri Trojanah zapeljal napačno na avtocesto v smeri Celja. Voznik je med vožnjo ugotovil, da vozi napačno in zapeljal na intervencijski prehod. Zaradi varnosti sta bila predora Ločica in Jasovnik začasno zaprta.

Zoper kršitelja bo podana kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje, v dogodku pa ni prišlo do prometne nesreče.

Vedno več voženj v napačno smer

Policijske uprave redno poročajo o vožnjah v napačno smer na avtocestah. Kot navaja STA so nadzorni centri Darsa do konca julija potrdili 34 voženj v napačno smer, še dvakrat več pa je bilo obvestil o takem ravnanju. Število voženj v nasprotno smer na avtocesti je sicer letos do konca julija že skoraj preseglo število v celotnem lanskem letu. Lani so namreč na Družbi za avtoceste (Darsu) v celem letu prejeli 70 prijav vožnje v napačno smer na avtocesti, od katerih so jih potrdili 36.

Po navedbah Darsa ti vozniki najpogosteje zapeljejo v nasprotno smer na izvozu z avtoceste ali pa se pri vožnji v pravilni smeri na avtocesti obrnejo in začnejo voziti v nasprotno smer. V večini primerov kršitelji avtocesto zapustijo še pred prihodom policije. Kjer ni kamer ali drugih dokazov, primera ni mogoče potrditi, pravijo. Ob tem dodajajo, da le na približno sedmini od skupno nekaj manj kot 620 kilometrih obstoječega avtocestnega omrežja sistem takšno vožnjo zazna avtomatsko.

Razlogi za vožnjo v napačno smer so različni, pristojni pa rešitve vidijo v še boljši prometni signalizaciji, ozaveščanju pa tudi ostrejših zdravniških pregledih za starejše.