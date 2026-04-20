Črna kronika

Državljan Rusije po avtocesti z 203 kilometri na uro

Murska Sobota, 20. 04. 2026 14.00 pred 1 uro 1 min branja 52

Avtor:
N.V.
Voznik prekoračil omejitev hitrosti

Na pomurski avtocesti v smeri Lendave je voznik osebnega avtomobila vozil s hitrostjo 203 kilometre na uro, kljub temu da je tam hitrost omejena. Izrečena mu je bila globa in kazenske točke.

Nedavno so policisti PP Murska Sobota opravljali meritve hitrosti, ko so ujeli voznika, ki je z avtomobilom znamke Aston Martin vozil precej čez dovoljeno hitrost.

FOTO: Policija

Voznik je bil državljan Rusije, vozil pa je s hitrostjo 203 kilometre na uro, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro. Zaradi prekrška bo moral plačati globo v višini 1200 evrov, dodeljenih pa mu je bilo tudi devet kazenskih točk.

Ob tem policisti znova opozarjajo na dosledno spoštovanje omejitev hitrosti.

voznik murska sobota policija hitrost

KOMENTARJI52

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
20. 04. 2026 15.11
"... voznik je bil državljan ..." Sedaj ni več državljan Rusije?
Odgovori
-1
0 1
boyman
20. 04. 2026 15.09
Ce je miljonar lahko dela kar zeli. Denar gor al dol. Še izpita za avto ne rabi. Sploh ni panike.
Odgovori
+1
2 1
Uroš
20. 04. 2026 15.08
Hitrost je tam omejena? Pa ravno tam je peljal tako hitro. Smola.
Odgovori
+0
1 1
spam1
20. 04. 2026 15.03
Čak a ni bla Lada?
Odgovori
+1
3 2
Kaimlplut
20. 04. 2026 15.02
zapret ga .....
Odgovori
+0
3 3
bojer
20. 04. 2026 15.09
... nikar, potem bo šel v "tanov" zapor in še na tvoj račun ...
Odgovori
+3
3 0
mario7
20. 04. 2026 14.57
1200€ kazni je za drobiž, sploh če vemo da se cene za A.M. začnejo pri 200000€ pa vse do milijon €.
Odgovori
+3
5 2
bandit1
20. 04. 2026 15.12
Servis za njega pa se ne začne pri 1000 € ampak mal več.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
20. 04. 2026 14.56
Avto zaseči, prodati in denar poslati v Ukrajino.
Odgovori
+6
11 5
bojer
20. 04. 2026 15.00
... to sploh ni slaba ideja ...
Odgovori
+3
6 3
bandit1
20. 04. 2026 15.13
Denar kar obdržat, bomo dobili vsaj kaj nazaj.
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
20. 04. 2026 14.55
Verjel je da ga lovi ukrajinski dron.
Odgovori
+0
4 4
Svetec 2021
20. 04. 2026 14.54
Plačal je plovičko to je 600€ tako da ne zavajat!
Odgovori
+7
7 0
Alergičen na levake
20. 04. 2026 14.53
Kaj si nor ... 203 ... pa to še 47 manjka do blokade... kaj če bi raje delali na boljših cestah, kot na glupih omejitvah ??
Odgovori
+1
7 6
bilythekid321
20. 04. 2026 14.53
Z Aston Matrtinom 200 na uro. Nebi verjel ce nebi prebral. 😳
Odgovori
+3
6 3
Watcherman
20. 04. 2026 14.51
Za vas normalno in nič sporno?
Odgovori
-1
1 2
JAZsemTI
20. 04. 2026 14.49
Za take in podobne bisere bi bila edina kazen odvzem vozniške in zaseg vranca. Kaj je za njega 1200€?! On si s tem zjutraj tazadnjo briše🤔
Odgovori
+4
7 3
Alergičen na levake
20. 04. 2026 14.49
Mogoče je lovil Ukrajinca... Predvidevam, da ste onemu pogledali skozi prste 😳
Odgovori
+3
8 5
jafalical
20. 04. 2026 14.49
Sram ga naj bo.Kaj misli da ce ima denar, moc, da lahko dela kar hoce? Ocitno tud do takega dnarja je prisel prehitro, da se obnasa, kot se, brez odnosa, dol mu visi,zanj so predpisi brez pomena.
Odgovori
+0
3 3
mario7
20. 04. 2026 15.06
Zakaj sram? Sploh veš, kako težko se je v tako močnem in prestižnem avtu težko peljati 100km/h sploh na malo daljši relaciji? Če nisi zelo pozoren in ne uporabljaš omejevalca hitrosti, je tik-tak 200 in več...
Odgovori
-4
0 4
mario7
20. 04. 2026 15.13
Minus da, tisti kateri v življenju ni še probal vozit nekaj podobnega.
Odgovori
0 0
Mussanbany
20. 04. 2026 14.48
Če bi vozil z odprto streho 200 km/h bi bilo smiselno objaviti novice, tole pa je "kr neki" ...... Saj skoraj vsak mulo z 15 let starim BMW-jem ali Audi-jem dirja po avtocesti kakor da je na dirkališču ....
Odgovori
+2
3 1
deny-p
20. 04. 2026 14.45
Točke je dobil....??? 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
5 3
Uporabnik1544434
20. 04. 2026 14.44
A JE TO,je to,slovenske butale,kazenske točke,na koncu dobi sladoled.
Odgovori
+7
8 1
Kimberley Echo
20. 04. 2026 14.44
Rus je peljal 200 km/h in zdaj je to senzacija, ker še nikoli ni noben peljal toliko? Glede na vsa gradbena dela, ki jih imate vsepovsod je to že podvig. Ampak, ker je Rus, ga je treba dat na gauge. Pa mešat politiko zraven.
Odgovori
-4
4 8
brainiac007
20. 04. 2026 14.39
Se mu je mudilo na sestanek z Stevanovićem?
Odgovori
+8
10 2
