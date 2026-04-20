Državljan Rusije po avtocesti z 203 kilometri na uro

Nedavno so policisti PP Murska Sobota opravljali meritve hitrosti, ko so ujeli voznika, ki je z avtomobilom znamke Aston Martin vozil precej čez dovoljeno hitrost.
Voznik je bil državljan Rusije, vozil pa je s hitrostjo 203 kilometre na uro, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro. Zaradi prekrška bo moral plačati globo v višini 1200 evrov, dodeljenih pa mu je bilo tudi devet kazenskih točk.
Ob tem policisti znova opozarjajo na dosledno spoštovanje omejitev hitrosti.
