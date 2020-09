Državljan Srbije v Sloveniji opral četrt milijona evrov

Osumljeni 32-letnik je v letih 2013 in 2014 prejemal denar iz Italije na osebni bančni račun, ki ga je odprl v Sloveniji, v poslovalnici banke v Kopru. Na slovenski bančni račun je prejel skupno skoraj 250.000 evrov in ta denar takoj po prejemu dvigoval v gotovini ter s tem skušal zakriti njegov nezakonit izvor, so sporočili iz PU Koper. Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je ta denar, ki je ga osumljeni prejel na bančni račun v Sloveniji, izviral iz kaznivih dejanj davčnih utaj, storjenih v Italiji.

Na PU Koper vsako leto obravnavajo primere sumljivih bančnih transakcij in kaznivih dejanj pranja denarja, katerih storilci so največkrat državljani Italije in drugi tuji državljani, ki v Sloveniji odprejo bančne račune, preko katerih perejo denar iz t.i. predhodnih kaznivih dejanj, storjenih v tujini. "Prav zato je preiskovanje teh kaznivih dejanj dolgotrajno in zapleteno, saj so slovenski kriminalisti pri zbiranju dokazov odvisni od sodelovanja in pomoči tujih policij, kar oteži in podaljša preiskave."

Kriminalisti PU Koper so v letu 2020 na pristojna državna tožilstva za kazniva dejanja pranja denarja podali štiri kazenske ovadbe in pet poročil.