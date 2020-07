Državljana Afganistana in Pakistana tihotapila 22 Pakistancev

Okoli 1.ure pa je vodnik s pomočjo službenega psa izsledil sprovajalca, državljana Afganistana in Pakistana. Ta imata dovoljenje za bivanje v Italiji. Odvzeli so jima prostost in ju pridržali. Ovadili ju bodo zaradi prepovedanega prehajaja meje in ju privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 22 državljani Pakistana pa še potekajo.

Višje kazni za sprovajalce

Od sredine julija zakon določa bistveno višje zaporne kazni. Zakon določa, da se lahko osebe, ki se ukvarjajo s tem, da tujce nezakonito spravljajo na ozemlje države, kaznujejo z zaporom od treh do deset let in denarno kaznijo. Pred spremembo je bila najvišja zagrožena kazen pet let zapora. Prav tako so zaostrili kazni za tiste, ki zbirajo ljudi za nezakonito priseljevanje ali jim priskrbijo ponarejene dokumente, prav tako do desetih let, medtem ko je prej veljalo do petih let. Če pa storilec s takšnimi dejanji sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali povzroči nevarnost za življenje, se kaznuje z zaporno kaznijo do enajstih let, prej do osmih.