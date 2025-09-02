Svetli način
Črna kronika

Državo ogoljufali za več kot tri milijone: prijavili lažno škodo na strojih

Celje , 02. 09. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
52

Celjski kriminalisti so prejšnji teden zaključili s preiskavo goljufije pri pridobivanju javnih sredstev, povezanih z dodeljevanjem državne pomoči gospodarski družbi po katastrofalnih poplavah v letu 2023. Ena izmed gospodarskih družb si je ob po poplavni obnovi nezakonito pridobila okoli 3,2 milijona evrov, so ugotovili.

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Celju. Preiskava je potekala zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je osumljena oseba iz gospodarske družbe storila kaznivo dejanje goljufije. Da bi gospodarski družbi pridobila protipravno premoženjsko korist, je v vlogi pristojnemu ministrstvu podala lažne podatke. Prikazala je namreč, da je zaradi posledic poplav v avgustu 2023 na strojih in opremi nastalo za več kot tri milijone evrov škode. S tem je zaposlene na ministrstvu preslepila, da so gospodarski družbi pomoč odobrili in izplačali. S stroji in opremo, za katere je pridobila državno pomoč, družba nikoli ni razpolagala. 

Policija (splošna)
Policija (splošna) FOTO: Luka Kotnik

Pri goljufiji je osumljeni osebi iz gospodarske družbe pomoč nudila druga osumljena oseba, ki je izdelala lažno cenilno poročilo, v katerem je bilo prikazano, da je družbi nastala škoda na strojih in opremi v navedeni višini, kar se dejansko ni zgodilo. Celjski kriminalisti so zaradi navedenega julija letos na sedežih treh pravnih oseb opravili 11 hišnih in dve osebni preiskavi. Konec preteklega tedna so dve fizični in eno pravno osebo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije. 

popolavna obnova goljufija celje
KOMENTARJI (52)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
02. 09. 2025 16.04
pametni
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
02. 09. 2025 16.02
+1
Kmalu novopečeni par Haber, pravi, da imasta čisto zadosti že presrčnih komentarjev .. !!!
ODGOVORI
1 0
MarjanBor74
02. 09. 2025 16.01
+2
zakaj ni imena in priimka? dtu spremenite zakone , da se bo vedelo kdo in kako!!!!!
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
02. 09. 2025 16.03
Zakaj neki le, ker so njihovi ... Torej lewaki !!!
ODGOVORI
0 0
Belabreza
02. 09. 2025 15.56
+4
Grem stavit, da je za to goljufijo spet sekta SDS. Ves kriminal, predarstvo, goljufija je povezana s to stranko.
ODGOVORI
6 2
boslo
02. 09. 2025 15.58
-1
No no, so lopovi, res je ampak tvoji ne zaostajajo, ne se slepit
ODGOVORI
2 3
boslo
02. 09. 2025 15.59
+0
Ko boste pljuvali po vsej korupciji, nam bo bolje. Do takrat pa, uživajte sektaši
ODGOVORI
2 2
Joško-ribič
02. 09. 2025 16.00
-2
Levakinja stabo pa neki ni vredo.
ODGOVORI
1 3
Fourty Six
02. 09. 2025 15.56
+2
To je samo en primer, koliko jih je še?
ODGOVORI
2 0
bc123456
02. 09. 2025 15.52
+5
VSE LEPO IN PRAV -- KDO SO KLOŠARJI KI SO ODOBRILI ODŠKODNINE in niso preverili stanje , seveda ne , ker so dobili pomoč pri kraji , za te državne KRIMINALCE pa POLICIJA /beri poklukar / NIMA POPOBLASTIL PREISKAVE, to je SLOVENIJA
ODGOVORI
6 1
Antena
02. 09. 2025 15.52
+4
Dobili pa samo eno podjetje. Kaznovati goljufe in tudi tiste kateri so dali naš denar.
ODGOVORI
5 1
petka5
02. 09. 2025 15.52
+7
No, torej očitno država je delila sredstva že za popoplavmo obnovo... To so pa ti naši pošteni gospodarstveniki.. V zapor s takimi
ODGOVORI
7 0
boslo
02. 09. 2025 15.56
+0
🤣🤣🤣🤣 tisti, ki je dal je pa "naš", njega je pa potrwbno ščitit oz. ne omenjat oz. preusmerjat krivdo.....c.c.c. smešni ste sektaši
ODGOVORI
1 1
petka5
02. 09. 2025 16.01
Joj človek oskodovancev je bilo toliko, da se zavarovalnice so povedale, da on taki veliki škodo in številu oskodovancev ne hodijo gledat in preverjat vsega na mesto... Ravno zato, da se birokracija čimprej spelje in da oskodovNci dobijo denar, ki ga rabijo... Prijavljali so škodo v sistem z dokazilo... In tisti, ki je delal izplačila je navaden uradnik po moje, ki je reševal vse prijavljene v sistem in pogledal dokazila, ta so bila... A očitno lažna in za to ne more biti odgovoren uradnik... Če pa bi hodili gledat vsakomur vse in natančno preverjat vsak stroj potem bi šele trajalo, že tako. Svete očitke, da gre prepočasi...
ODGOVORI
0 0
Prototip
02. 09. 2025 15.51
+10
Zato so pa ukinili SDK,da se je začela vsesplošna kraja državnega denarja...oz.da se ne ve tok le tega.
ODGOVORI
10 0
boslo
02. 09. 2025 15.57
-1
Ma FURS ima večjo kontrolo, koga se preiskuje je pa druga peeem
ODGOVORI
0 1
modelx
02. 09. 2025 15.59
furs ne seže sdk-ju niti do podplatov
ODGOVORI
0 0
boslo
02. 09. 2025 15.59
To ti misliš
ODGOVORI
0 0
modelx
02. 09. 2025 16.04
vem
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
02. 09. 2025 15.50
+6
Ma s celjani imam same slabe izkušnje. Lopovi na kvadrat.
ODGOVORI
8 2
petka5
02. 09. 2025 15.56
Vse v isti koš metat samo na podlagi kraja je tudi neumno
ODGOVORI
0 0
modelx
02. 09. 2025 16.05
ampak 90% ima prav. sicer poznam tudi od onih 10% kar nekaj, ampak večina je v 90%
ODGOVORI
0 0
Gram
02. 09. 2025 15.50
+7
Za takšno odškodnino bi človek pričakoval, da se opravi fizični ogled škode dveh ustreznih služb. Cenilci so svoja zgodba, poznam osebno, kako je sodni cenilec cenil stroje, ki sploh niso obstajali.
ODGOVORI
7 0
optimistikus
02. 09. 2025 15.49
+6
odškodnine bi se morale deliti na podlagi računa o nastali škodi in opravljenem delu.
ODGOVORI
6 0
myomy
02. 09. 2025 15.48
+5
Saj že ne veš več kdo bolj krade pri nas - desni tajkuni, ali desni politiki.
ODGOVORI
9 4
Rožle Patriot
02. 09. 2025 15.55
+1
.. ali srednji Ćarapani !!!
ODGOVORI
1 0
optimistikus
02. 09. 2025 15.47
+3
verjemite da je bil povezan nekdo tudi iz ministrstva, ko se takšni lažni denarci delijo veliko ljudi pozabi na poštenje
ODGOVORI
6 3
tito73
02. 09. 2025 15.48
+8
cenilec je napisal lažno poročilo
ODGOVORI
9 1
kinimod
02. 09. 2025 15.45
-7
Švarc Pipan mogoče ?
ODGOVORI
4 11
2fast4
02. 09. 2025 15.45
+8
Malo na nivo eko pojdite, boste imeli dosti dela...
ODGOVORI
8 0
rdeca lula
02. 09. 2025 16.02
v normalni državi že zdavnaj ne bi več obstajal
ODGOVORI
0 0
tito73
02. 09. 2025 15.42
+3
Brinečev kmečki mlin
ODGOVORI
5 2
rdeca lula
02. 09. 2025 16.00
ki boš pa kruh zde kupvau?
ODGOVORI
0 0
Brus1234
02. 09. 2025 15.42
+10
Imena prosim!!
ODGOVORI
10 0
tito73
02. 09. 2025 15.46
+6
družina Kolenc!
ODGOVORI
8 2
kakorkoliže
02. 09. 2025 15.41
+8
Kje so imena goljufov? Zakaj jih skrivate?
ODGOVORI
8 0
Težeklojz
02. 09. 2025 15.41
+3
Kako lepo se skriva akterje. Verjetno niso imeli sledi THC-ja v krvi.
ODGOVORI
3 0
