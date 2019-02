Oškodovance zvabi iz hiše, drugi storilec pa to izkoristi

Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi, da so serviserji, da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kjer bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov in podobno) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ali nakit.

V petek zvečer so bili tako ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini. Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je ta dan dopoldan na naslov oškodovanke prišel moški, ki se je predstavljal za predstavnika operaterja, ki bo na tem območju polagal optični kabel. Na ta način je oškodovanko zvabil iz hiše, v tem času pa je drugi storilec (ali storilci) pregledal hišo, vendar niso ničesar odtujili.

Na PU Ljubljana opozarjajo, da znova opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili ukradeni.

Storilci kraj nato zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Policisti se ob omenjenih prijavah srečujejo s težavo, da oškodovanci šele čez čas oziroma več ur ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako niso niti tako pozorni na opis oseb, saj z žrtvijo vzpostavijo nek prijazen odnos in zaupanje. Oškodovanci pa v večini primerov že "pospravijo" prostor, kjer so delovali storilci in s tem spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi, sporoča policija.

"Občanom tako svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi 'stopijo samo za vogal'," opozarja policija. V kolikor se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce del in podobno, policija svetuje, da vedno zahtevate na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem pa bodite pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali.

V kolikor kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, takoj obvestite policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.



Občane policija tudi naproša, da v kolikor zaznajo pojav oseb in vozil, ki jim niso poznana, njihovo vedenje ali zadrževanje pa se jim zdi sumljivo, da tudi o tem takoj obvestijo policijo. Če želite ostati anonimni pa lahko pokličete na anonimno številko 080 1200.