Pod pretvezo, da je socialna delavka, starejši občanki ukradla denar

Nepoznanih ljudi ne spuščajte v stanovanja in hiše, na očeh jih imejte tudi pred vrati, svetujejo na PU Kranj.

"Pri ponujanju stvari od vrat do vrat morebiti samo vzemite ponudbo in se o njej odločite kasneje, ko jo preverite. Mlajši na to opozorite starejše, ki so običajno žrtve tovrstnih tatvin in goljufij," je še zapisal tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.