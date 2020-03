Policija obravnava več drznih tatvin: Neznancev ne vabite v hiše!

Policisti svetujejo, da imate osebe, ki so prišle do vas nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabite v prostore.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci "izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden

ugotovijo, da so bili okradeni".

Žrtve predsem starejši

Žrtve so predvsem starejši občani. "Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo hišo, tisti ki pa je zamotil žrtev pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo,"so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti svetujejo, da imate osebe, ki so prišle do vas nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabite v prostore. Vedno zaklenite hišo, ko jo zapustite, ključ pa vedno vzemite s seboj, pa če tudi "stopite samo za vogal". Ob tem bodite pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrsko številko vozila).

V kolikor kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja priporočajo,

da takoj obvestite policijo na številko 113 ali se obrnete na najbližjo policijsko postajo.

Prijeli dva Novomeščana

Medvoški policisti so bili 18. februarja obveščeni, da so štiri osebe pristopile do stanovanjske hiše, kjer je eden od njih 82-letno oškodovanko s pretvezo, da opravljajo storitve na telekomunikacijskem omrežju, zvabil v kletne prostore. V tem času so ostali trije vstopili v njeno stanovanje in tam pregledali prostore, od koder so odtujili nadzorno kamero. Po dejanju so odšli še v drugo nadstropje iste stanovanjske hiše in od tam drugi oškodovanki odtujili gotovino, nakit in vrednostne papirje. Po dejanju so vsi štirje objekt zapustili in se s kraja odpeljali z osebnim vozilom, oškodovanka pa je kmalu po njihovem odhodu opazila, da so ji bile odtujene stvari, zato je o tem takoj obvestila policijo. Z dejanjem so povzročili za skupno nekaj več kot 2000 evrov materialne škode.

Policisti so takoj pričeli z intenzivnim zbiranjem obvestil in nadalje s

kriminalistično preiskavo odkrili, da sta dva izmed storilcev 24- in 41-letnik iz območja Novega mesta.

Dva dni kasneje so domžalski policisti v Spodnjih Jaršah obravnavali istovrstno drzno tatvino, ki so jo izvršili trije storilci. Navedenega dne so pristopili do stanovanjske hiše, kjer je eden od njih zamotil 90-letno oškodovanko, druga dva storilca pa sta izkoristila nepozornost in vstopila v stanovanjsko hišo in katere sta nato odtujila nakit in gotovino. Z dejanjem so povzročili za okoli 1200 evrov

materialne škode.

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je eden izmed storilcev

tega kaznivega dejanja isti 41-letnik iz območja Novega mesta.

Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani so pri njima opravili hišni preiskavi in obema na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku

odvzeli prostost. Oba osumljena sta bila prejšnji četrtek privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je za njiju odredil pripor.

Preiskava navedenih kaznivih dejanj se še nadaljuje in bo o vseh novih okoliščinah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Še vedno premalo previdni

"O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažamo da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo," opozarjajo na PU Ljubljana.