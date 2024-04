Drzne tatvine: dostavljavki iz rok strgal paket, v stanovanju zalotila neznanko

V petek okoli 13.30 so policisti obravnavali tatvino v Mostah. Neznanec je pritekel do dostavljavke, ki je ravno predajala paket, in ji ga strgal iz rok, nato pa s kraja pobegnil. Po podatkih Policije gre za moškega, starega okoli 40 let in visokega okoli 190 centimetrov. Ima črne kratke lase in črno brado, oblečen je bil v temna oblačila. Policisti osumljenca še iščejo.

Še ena tatvina se je v Mostah zgodila včeraj okoli 21. ure. Neznana storilka je pristopila do oškodovanke, jo ogovorila in ji z vratu strgala verižico, nato pa zbežala. Policija storilko še išče, gre za žensko, staro okoli 20 let, suhe postave in temnih las.

Tatovi so bili na delu tudi v Grosuplju. V petek sredi dneva je do hiše oškodovanke pristopil neznanec in se predstavil kot delavec gradbenega podjetja. S pogovorom jo je zamotil, medtem ko je drugi storilec vstopil v hišo in ukradel nakit ter gotovino. Policija moškega, starega okoli 40 let, še išče.