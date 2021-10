Drzne tatvine in trgovanje z drogami: Policija prijela osumljenca

Ljubljanski policisti so preiskali več drznih tatvin in tudi kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. 44-letnik je iz dveh hiš ukradel več stvari, 39-letnik pa je iz trgovine v središču Ljubljane večkrat odtujil kozmetične izdelke in tehnično blago. Oba osumljenca sta stara znanca Policije.

V enem primeru je 44-letni osumljenec izvršil dve kaznivi dejanji drznih tatvin, so sporočili s PU Ljubljana. V obeh primerih je vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo, v kateri so bili tedaj stanovalci, in iz nje odtujil različne predmete v vrednosti 600 evrov. icon-expand Na območju Ljubljane je Policija zaznala več drznih tatvin (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock V drugem primeru je 39-letnik utemljeno osumljen, da je iz ene izmed trgovin v središču Ljubljane v treh različnih primerih odtujil kozmetične izdelke in tehnično blago v višini 7000 evrov. Prav tako je 39-letnik skupaj z še eno osebo osumljen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, saj so med preiskavo v njegovem stanovanju našli več kot 1500 nedovoljenih tablet, ki so bile namenjene preprodaji. V obeh primerih pa gre za osumljenca, ki sta bila v preteklosti že obravnavana za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete. 44-letnik bo predvidoma danes priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, za 39-letnika, ki je že bil priveden pred preiskovalnega sodnika, pa je bil že odrejen pripor, so še sporočili s PU Ljubljana.