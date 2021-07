Drzen rop na bencinski črpalki

Policisti so po zbranih informacijah ugotovili, da je oškodovanec včeraj, okoli 13. ure, na bencinskem servisu v bližini Loga pri Brezovici natočil gorivo v svoje vozilo. Nato so se vanj usedli trije tujci in ga skupaj z oškodovancem odpeljali na območje Logatca. V tem času so preiskali njegov avtomobil, mu odtujili gotovino in se s kraja odpeljali s svojima voziloma tujih registrskih številk (večje sivo in belo vozilo), so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.