Drzni tatvini v Kamniku in Grosuplju, policisti pozivajo k previdnosti

Ljubljanski policisti so bili v petek obveščeni o drzni tatvini, ki se je zgodila na območju Kamnika. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih del. Drug storilec je medtem iz hiše ukradel gotovino in nakit in tako lastnico oškodoval za okoli tisoč evrov.

Storilca sta se s kraja odpeljala s črnim avtom znamke Seat. Eden od njiju je star med 30 in 40 let, visok okoli 175 cm, oblečen je bil v črno jopico in črne hlače, obut pa v bele čevlje. Na glavi je imel črno kapo s šiltom. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

V soboto pa so bili policisti obveščeni o drzni tatvini, ki se je zgodila na območju Grosuplja. Tudi tu so neznani storilci na domu s pogovorom o pomoči zamotili starejšo oškodovanko. Medtem so ji iz hiše ukradli nakit in jo oškodovali za nekaj sto evrov. Opis storilcev ni znan. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.