Ducmanu za umor matere in poskus umora očeta 30 let zapora

Kot je dejala predsednica sodnega senata Alenka Jazbinšek Žgank, je Gregor Ducman spečo mater 17-krat z nožem zabodel v najbolj vitalne dele telesa, očeta pa šestkrat. Senat je sledil oceni tožilke, da je mamo umoril na zahrbten in grozovit način, na enak način pa je poskusil umoriti tudi očeta. Po mnenju senata je Ducman zlorabil zaupanje staršev, ki sta mu v noči umora dovolila prespati pri njiju.

Sodni senat je Ducmana, ki krivde ni priznal, za umor matere obsodil na 26 let zapora, za poskus umora očeta na 15 let, enotna kazen pa znaša 30 let. Tožilka Marija Sladič je predlagala 30 let zapora za umor matere in 15 let zapora za poskus umora očeta oziroma enotno 30-letno zaporno kazen.