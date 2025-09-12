Dva dni po nesreči pri Dvorjah umrl jadralni padalec

Nesreča se je zgodila 9. septembra okrog 16. ure. 29-letni jadralni padalec je na območju Dvorij z višine padel na tla in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudil občan, ki je tudi poklical pomoč. Nato mu je na pomoč priskočilo še zdravstveno osebje Nujne medicinske pomoči ZD Kranj.

S helikopterjem Slovenske vojske so ga s kraja odpeljali v UBKC Ljubljana, kjer pa je dva dni po nesreči 29-letnik umrl.

O nesreči so obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč. Policisti so opravili ogled dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.