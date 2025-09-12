Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Dva dni po nesreči pri Dvorjah umrl jadralni padalec

Dvorje, 12. 09. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
0

29-letni jadralni padalec, ki se je hudo ponesrečil pri Dvorjah, je dva dni po nesreči umrl v ljubljanskem kliničnem centru.

Jadralni padalec
Jadralni padalec FOTO: Shutterstock

Nesreča se je zgodila 9. septembra okrog 16. ure. 29-letni jadralni padalec je na območju Dvorij z višine padel na tla in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudil občan, ki je tudi poklical pomoč. Nato mu je na pomoč priskočilo še zdravstveno osebje Nujne medicinske pomoči ZD Kranj.

S helikopterjem Slovenske vojske so ga s kraja odpeljali v UBKC Ljubljana, kjer pa je dva dni po nesreči 29-letnik umrl.

O nesreči so obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč. Policisti so opravili ogled dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

nesreča jadralni padalec dvorje
Naslednji članek

Ste videli 78-letnega Milana Grmeka?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256