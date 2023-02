Dva Gorenjca zaradi vožnje brez izpita ostala brez avtomobila

Radovljiški policisti so imeli v petek okoli 23. ure v postopku 18-letnega voznika, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo. Avtomobil so mu zasegli. Policisti ga bodo z obdolžilnim predlogom v obravnavo predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču.