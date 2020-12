Dva meseca vlamljal v poslovne prostore in kradel stvari, ki so mu prišle pod roke

Piranski policisti so oktobra in novembra obravnavali več vlomov v poslovne objekte na območju Lucije, so sporočili s PU Koper. Z ogledi krajev dejanj in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je v noči s 14. na 15. oktober nekdo vlomil v gostinski lokal v avtokampu Lucija in ukradel 580 evrov gotovine in alkoholne pijače.

Policisti so na podlagi zbranih obvestil in dokazov za omenjena kazniva dejanja utemeljeno osumili 42-letnika iz Lucije. Z odredbo sodišča so preiskali stanovanje osumljenca in druge prostore, ki jih uporablja. 27. novembra zjutraj so, preden so opravili hišno preiskavo pri osumljencu, odšli še na kraj kaznivega dejanja, ko je nekdo vlomil v prostore geodetske pisarne v Luciji, od koder je odnesel geodetsko merilno napravo, vredno 12.000 evrov.

Med hišno preiskavo pri osumljencu so policisti našli del ukradenih očal, ki so izvirala iz vloma v optiko, in druge materialne dokaze, ki so dodatno potrdili, da je osumljenec vlomil tudi v gostinski lokal v avtokampu Lucija.



Osumljenca so aretirali, naslednji dan pa mu je preiskovalni sodnik odredil pripor. Isti dan so policisti našli tudi ukradeno geodetsko merilno napravo in jo vrnili lastniku, so še sporočili s PU Koper.