Dva moška sta pod vplivom alkohola streljala s plašilno pištolo

Kranjski policisti so v četrtek popoldan dobili prijavo o strelih z orožjem na javnem kraju in imeli zahtevno intervencijo. Za dejanje na javnem kraju obravnavajo dva moška, ki sta najprej streljala na Mlaki pri Kranju, potem pa še v Stražišču, kjer so ju policisti prijeli.

V postopku so jima zasegli plašilno pištolo in naboje, enega od njiju pa so tudi pridržali do streznitve. Oba sta bila pod vplivom alkohola. Zaradi početja kršilcev ni bil nihče poškodovan, sta pa zelo vznemirila krajane in pri njih povzročila občutek ogroženosti.

Policija še opozarja, da zaradi takih dejanj obstajajo zakonski pogoji za uporabo hujših prisilnih sredstev policistov. Proti obema postopek še poteka.

44-letniku zasegli orožje in manjše količine heroina

S PU Celje pa sporočajo, da so na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu v četrtek zaradi suma posedovanja nelegalnega orožja opravili hišno preiskavo pri 44-letniku z območja Radelj ob Dravi.

Pri hišni preiskavi so našli in zasegli pištolo znamke HS, cal. 9 mm Luger z dvema nabojnikoma in 63 naboji, za kar osumljenec ni imel ustreznega dovoljenja, in staro rusko vojaško puško cal. 7,62 x 39 z bajonetom, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja.