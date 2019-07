Dva napada na Dobu: nad paznika z vilicami in zaradi odvzema računalnika

Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da sta se v sredo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob zgodila dva izredna napada. V prvem primeru je obsojenec napadel pravosodnega policista "v postopku odvzema računalnika", a prišlo naj bi zgolj do prerivanja, v drugem primeru pa je obsojenec ob sproženem pozivu v celici policista napadel z odrivanjem vrat in ga poskušal napasti z uporabo vilic.

Oba obsojenca so obvladali s pomočjo prisilnih sredstev in ju namestili v posebni prostor, še dodajajo. Podrobnosti dogodkov še preiskujejo. So pa policiji naznanili sum storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo.